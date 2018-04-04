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Литва выставит на продажу немецкие бункеры времен Второй мировой войны
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Литва выставит на продажу немецкие бункеры времен Второй мировой войны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 4 апр — РИА Новости. Власти литовского города Неринга намерены внести комплекс военных немецких бункеров времен Второй мировой войны в список недвижимости, подлежащей продаже, сообщил в среду портал Lietuvos žinios.
По данным издания, военное наследие Германии времен Второй мировой войны в Алкснине несколько лет назад перешло в ведение самоуправления Неринги. Сегодня самоуправление решает, что делать с данным комплексом.
"По предварительным подсчетам, для того, чтобы приспособить объект для экспозиции, сделать его привлекательным для туристов, потребуется около одного миллиона евро. Совет самоуправления решил, что комплекс в Алкснине находится очень далеко от населенных пунктов Неринги, поэтому пока речь идет о его передаче литовским ведомствам, а может и о возможности внести его в список государственной недвижимости, которая подлежит продаже", — сказал изданию мэр Неринги Дарюс Ясайтис.
Портал отмечает, что прекрасно сохранившаяся противоракетная батарея с сетью бункеров могла бы стать одной из посещаемых достопримечательностей, однако сегодня находится без присмотра и даже превратилась в жилье для бездомных. По словам мэра, у муниципалитета нет финансовых возможностей приспособить объект для туризма, поэтому остается его приватизировать. «Представители частного капитала смогут позаботиться о комплексе», — сказал он.
На Куршской косе сохранились объекты немецкого военного наследия времен Второй мировой войны. Самым знаменитым является зенитная батарея в Алкснине. Объект построен в 1939 году, он был предназначен для защиты воздушного пространства Мемеля. Сохранился весь комплекс: арсенал, командный пункт, другие бункеры, площадки для пушек. Одним из самых впечатляющих объектов является подземный бункер с системой коридоров, выходов и жилых помещений.
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