Общественный совет коренных народов провёл последнее в этом составе заседание

Сегодня, 4 апреля, в Салехарде состоялось последнее заседание Общественного совета в действующем составе при департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО

Директор департамента Инна Сотруева в беседе с журналистами поблагодарила коллег за эффективное взаимодействие, принципиальность, открытость.

«Три года мы ощущали только поддержку и конструктивно настроенную критику, — отметила Инна Сотруева. — Это правильно, когда есть возможность оценить со стороны свою деятельность и своевременно её подкорректировать. Общественный совет за весь свой трёхлетний период уделял внимание широкому спектру вопросов. Это развитие традиционных отраслей хозяйствования КМНС, обеспечение обучения детей, открытость департамента, деятельность, направленная на противодействие коррупции, реализация мероприятий государственной программы, подотчётной департаменту. Совместно с общественниками мы готовили предложения по правовому регулированию многих вопросов. Это и обсуждение законов об оленеводстве, рыболовстве и аквакультуре, и предложения в дорожную карту по развитию оленеводства, которая уже второй год реализуется в округе и будет продолжена. Будут появляться и новые направления».

По её словам, общественники провели аудит открытости департамента. Среди органов исполнительной власти округа он занял третье место. В 21017 году департамент стал регулярно проводить встречи с представителями общественности КМНС и уделять особенное внимание молодёжи, вовлекая её в обсуждение всех проблемных вопросов.

Директор департамента сообщила, что деятельность этого состава общественного совета завершается, но департамент уже готов взаимодействовать с новым составом. До 17 апреля продолжится приём заявлений. Затем все кандидатуры будут направлены на рассмотрение Общественной палаты ЯНАО, которая и сформирует новый совет. Перед ним по-прежнему будут стоять задачи, прежде всего, соблюдения прав и гарантий коренных малочисленных народов Севера.

Председатель общественного совета при департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера Валерий Елескин подчеркнул, что совет выполнил все задачи, запланированные на трёхлетний срок, и рассмотрел все предусмотренные вопросы.