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В центре соцобслуживания «Головинский» прошло чествование юбиляров супружеской жизни
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В центре соцобслуживания «Головинский» прошло чествование юбиляров супружеской жизни 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На минувшей неделе в филиале «Головинский» ТЦСО «Ховрино» прошло чествование юбиляров супружеской жизни. Об этом сообщил представитель центра.
— Это мероприятие стало хорошей и доброй традицией. Ведь семья — это главное богатство в жизни. Семья — это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Все сегодняшние юбиляры — семьи Порошковых и Лаухиных — герои самого прекрасного чувства на земле, высокого и неизмеримого, под названием Любовь, — отметили в филиале.
Напомним, жители района могут обратиться в центр соцобслуживания за оказанием различных видов социальной помощи и услуг.
Филиала «Головинский» ТЦСО «Ховрино» находится по адресу улица Онежская, дом 2. (ео)
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