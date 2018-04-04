В центре соцобслуживания «Головинский» прошло чествование юбиляров супружеской жизни

На минувшей неделе в филиале «Головинский» ТЦСО «Ховрино» прошло чествование юбиляров супружеской жизни. Об этом сообщил представитель центра.

— Это мероприятие стало хорошей и доброй традицией. Ведь семья — это главное богатство в жизни. Семья — это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. Все сегодняшние юбиляры — семьи Порошковых и Лаухиных — герои самого прекрасного чувства на земле, высокого и неизмеримого, под названием Любовь, — отметили в филиале.

Напомним, жители района могут обратиться в центр соцобслуживания за оказанием различных видов социальной помощи и услуг.

Филиала «Головинский» ТЦСО «Ховрино» находится по адресу улица Онежская, дом 2. (ео)