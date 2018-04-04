Линии покоя

Здесь изящные шпильки лаковых ботильонов соседствуют с рабочими сапогами в цементной пыли, а розовые подростковые мечтания мирно уживаются с самым мрачным жизненным опытом. Станция «Площадь Революции» — место, где на одном клочке пространства представлено все многообразие города, на изучение которого не хватит и жизни. Тут пересекаются мысли, слова и судьбы тысяч ищущих, нашедших, и тех, кто еще не задумался о своем предназначении в Москве

Раз в полторы минуты открываются двери вагонов, и волны людской толпы накатывают и уходят с гранитной платформы. Голоса наполняют своды, ударяются о люстры-тарелки и звенят о бронзовые скульптуры.

Затем прерываются шумом поезда, приносящего с собой тоннельный ветер, и затихают, чтобы снова рассыпаться-раззвенеться на другой станции. Часть живого потока уходит под землю, исчезая в переходе на «Театральную». Остальные равномерно распределяются по эскалаторам и под арками станции. То и дело выныривает из цветной ряби вязаных шапок на перроне то павловопосадский платок, то казахская тюбетейка, расшитая переливающейся серебряной нитью.

Плавно перетекая с перрона в поезд, цветные матрацы пуховиков укрывают сиденья, чтобы москвичи могли в комфорте досмотреть прерванные сны и прогнать в голове предстоящий день.

Не отдавая себе отчета, люди воспринимают метро как привычную, нестрессовую обстановку, которой доверяют не только маршрут и безопасность, но и настоящее с будущим. Частенько, отъезжая от платформы, мы мысленно завершаем домашние дела, а выходим из вагона уже с обдуманными взвешенными решениями, которые иногда определяют не только наш день, но и дальнейшую жизнь.