Роспатент рассмотрит 285 заявок на блокчейн-решения

В этом году Роспатент рассмотрит 285 заявок на патенты, связанные с технологией блокчейн. Это в 15 раз больше, чем было рассмотрено за 2017 год. Об этом сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев.

Он уточнил, что в прошлом году ведомство рассмотрело 18 заявок, а патент в итоге выдали только один. Его получил специалист, который создал с помощью технологии блокчейн систему, обеспечивающую контроль производства, качества и распределения продукта на всех этапах.

"Мир уходит в цифровое пространство", — констатировал Ивлиев.