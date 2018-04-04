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Роспатент рассмотрит 285 заявок на блокчейн-решения
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Роспатент рассмотрит 285 заявок на блокчейн-решения 

Российская Газета 30 минут назад
В этом году Роспатент рассмотрит 285 заявок на патенты, связанные с технологией блокчейн. Это в 15 раз больше, чем было рассмотрено за 2017 год. Об этом сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев.
Он уточнил, что в прошлом году ведомство рассмотрело 18 заявок, а патент в итоге выдали только один. Его получил специалист, который создал с помощью технологии блокчейн систему, обеспечивающую контроль производства, качества и распределения продукта на всех этапах.
"Мир уходит в цифровое пространство", — констатировал Ивлиев.
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