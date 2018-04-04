В Петербурге не будут запрещать курение на летних террасах

Соответствующее решение было принято 4 апреля депутатами городского ЗакСа.

В парламенте Северной столицы был рассмотрен законопроект, который предполагал запрет курения на открытых площадках кафе и ресторанов города. Автором инициативы стал депутат Александр Тетердинко

Другие парламентарии пришли к выводу, что принимать такой закон в преддверии чемпионата мира по футболу нецелесообразно: запрет огорчит иностранных туристов, нанесет удар по бизнесу, но не поможет сократить количество курильщиков, так как они «просто уйдут во дворы».

Законопроект поддержали три человека. Таким образом, курение на летних террасах заведений общественного питания остается законным.