Ещё
В Петербурге не будут запрещать курение на летних террасах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

В Петербурге не будут запрещать курение на летних террасах 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Соответствующее решение было принято 4 апреля депутатами городского ЗакСа.
В парламенте Северной столицы был рассмотрен законопроект, который предполагал запрет курения на открытых площадках кафе и ресторанов города. Автором инициативы стал депутат Александр Тетердинко.
Другие парламентарии пришли к выводу, что принимать такой закон в преддверии чемпионата мира по футболу нецелесообразно: запрет огорчит иностранных туристов, нанесет удар по бизнесу, но не поможет сократить количество курильщиков, так как они «просто уйдут во дворы».
Законопроект поддержали три человека. Таким образом, курение на летних террасах заведений общественного питания остается законным.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге подключили к электроснабжению станцию «Новокрестовская» 45-метровый храм в «Балтийской жемчужине» достроят через три года ФСБ проводит обыски в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда502
Сестры с электродами в мозге покончили с собой31
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»78
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля29
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран39
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение