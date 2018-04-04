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Китайский дипломат призвал международное сообщество оказать помощь Гаити
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Китайский дипломат призвал международное сообщество оказать помощь Гаити 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
ООН, 4 апреля /Синьхуа/ — Заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао во вторник выразил надежду, что международное сообщество внесет дальнейший вклад в улучшение ситуации на Гаити. При этом он подчеркнул, что Китай надеется, что власти Гаити приложат больше усилий для развития экономики и повышения народного благосостояния.
Выступая на открытом заседании СБ ООН по Гаити, У Хайтао выразил надежду, что мировое сообщество, включая страны региона, внесет дальнейший вклад в улучшение ситуации на Гаити, предоставит Гаити еще большую гуманитарную помощь в целях укрепления мира и стабильности, а также реализации целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.
По словам дипломата, ситуация на Гаити в целом остается стабильной, обстановка с безопасностью продолжает улучшаться, национальные полицейские силы Гаити постепенно берут на себя обязанности по защите государственной стабильности. Китай надеется, что стороны в Гаити сохранят благоприятную тенденцию развития, будут форсировать развитие экономики и улучшение благосостояния, всесторонне реализуют план строительства сил национальной полиции, чтобы создать благоприятные условия для окончательного улучшения ситуации на Гаити.
У Хайтао отметил, что Китай положительно оценивает усилия Миссии ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити и специального представителя генерального секретаря ООН, надеется, что секретариат ООН и совместная миссия по поддержке укрепят контакты с правительством Гаити, предоставят ему помощь в строительстве национальных полицейских сил и практическому выполнению ими обязанностей по обеспечению безопасности и стабильности в стране.
У Хайтао подчеркнул, что в работе ООН по оказанию Гаити помощи в борьбе с эпидемией холеры были достигнуты значительные сдвиги. Китай через Фонд мира и развития Китай-ООН пожертвовал средства в адрес ООН, и надеется, что международное сообщество горячо откликнется на новые меры ООН по борьбе с эпидемией холеры, окажет Гаити помощь в окончательной ликвидации этой болезни. Китай намерен совместно с другими членами СБ ООН приложить усилия для скорейшего обеспечения спокойствия, порядка и устойчивого развития. —0—
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