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Уникальный воинский иконостас установили в храме Федора Ушакова
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Уникальный воинский иконостас установили в храме Федора Ушакова 

Департамент градостроительной политики города Москвы 29 минут назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Главной особенностью храма является установленный в алтарной части храма иконостас, с двух сторон которого изображены святые древнерусские князья-воины — Владимир Креститель, Борис и Глеб, Дмитрий Донской, Андрей Боголюбский и Александр Невский. Рядом с ними изображены неканонизированные полководцы — Суворов, Кутузов, Русянцев, Скобелев.
Уже сегодня стены храма снаружи богато декорированы, при этом всего по проекту насчитывается около 900 навесных элементов, лепнины, полуколонн и других архитектурных деталей.
Советник Мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий Программу по строительству православных храмов в столице, ранее отмечал, что храм строится по «Программе-200» и будет соединять в своем оформлении идеи служения Церкви и Отечеству.
Храмовый комплекс в честь праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице возводился по уникальной технологии, специально разработанной компанией-застройщиком, пока не имеющей аналогов в Москве — его каркас собран из сборного железобетона, изготовленного индустриальным, промышленным методом. Благодаря такой технологии появилась возможность не только значительно сократить срок строительно-монтажных работ, но и повысить их качество, поскольку, как показывает практика, заводское изготовление конструкций более надежно.
Храм возводился в традициях владимиро-суздальской храмовой архитектуры, представляет собой пятикупольное здание и рассчитан на пятьсот прихожан.
Ранее, с инициативой возведения храма выступила Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки» в рамках проведения общероссийской благотворительной инициативы «Молчаливое эхо войны». Храм посвящен памяти воинов Государственной безопасности России.
Сегодня завершена внутренняя отделка храма, уже смонтирован и украшен иконами иконостас, резной из природного камня. Роспись купола и стен храма — дело будущего, это довольно дорогостоящие работы, для которых потребуется организационная подготовка. Весной за оградой храма разобьют сквер, проложат дорожки, обустроят газоны и высадят деревья.
Храм взял на себя вместе с духовной и культурно-просветительскую функцию. В конференц-зале приходского дома, по инициативе прихожан, проводятся различные районные и окружные военно-патриотические, культурные и просветительские мероприятия и конференции.
Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Очень важно, чтобы православные христиане могли посещать церковь рядом со своим домом, в пешей доступности.
Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.
«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.
От Стройкомплекса Москвы Программу курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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