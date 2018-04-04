Уникальный воинский иконостас установили в храме Федора Ушакова

Андрей Боголюбский и Главной особенностью храма является установленный в алтарной части храма иконостас, с двух сторон которого изображены святые древнерусские князья-воины — Владимир Креститель, Борис и Глеб, Дмитрий Донской Александр Невский . Рядом с ними изображены неканонизированные полководцы — Суворов, Кутузов, Русянцев, Скобелев.

Уже сегодня стены храма снаружи богато декорированы, при этом всего по проекту насчитывается около 900 навесных элементов, лепнины, полуколонн и других архитектурных деталей.

Храмовый комплекс в честь праведного воина Федора Ушакова на Южнобутовской улице возводился по уникальной технологии, специально разработанной компанией-застройщиком, пока не имеющей аналогов в Москве — его каркас собран из сборного железобетона, изготовленного индустриальным, промышленным методом. Благодаря такой технологии появилась возможность не только значительно сократить срок строительно-монтажных работ, но и повысить их качество, поскольку, как показывает практика, заводское изготовление конструкций более надежно.

Храм возводился в традициях владимиро-суздальской храмовой архитектуры, представляет собой пятикупольное здание и рассчитан на пятьсот прихожан.

Ранее, с инициативой возведения храма выступила Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки» в рамках проведения общероссийской благотворительной инициативы «Молчаливое эхо войны». Храм посвящен памяти воинов Государственной безопасности России

Сегодня завершена внутренняя отделка храма, уже смонтирован и украшен иконами иконостас, резной из природного камня. Роспись купола и стен храма — дело будущего, это довольно дорогостоящие работы, для которых потребуется организационная подготовка. Весной за оградой храма разобьют сквер, проложат дорожки, обустроят газоны и высадят деревья.

Храм взял на себя вместе с духовной и культурно-просветительскую функцию. В конференц-зале приходского дома, по инициативе прихожан, проводятся различные районные и окружные военно-патриотические, культурные и просветительские мероприятия и конференции.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Очень важно, чтобы православные христиане могли посещать церковь рядом со своим домом, в пешей доступности.

Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.

«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.