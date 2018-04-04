Ольга Буравлева знает, как наладить связь

Ольга Буравлева работает электромехаником связи в управлении Московского метрополитена. Параллельно девушка учится в Российском университете транспорта на факультете «Транспортные средства». Она мечтает стать инженером связи.

— Ольга, почему выбрали работу в метро?

— Все просто: я была на практике в управлении метрополитена, когда училась в Московском колледже железнодорожного транспорта, а мне предложили остаться здесь работать. Метро мне всегда нравилось. Оно никогда не стоит на месте, жизнь бьет ключом! К тому же есть перспективы для карьерного роста. Пока мне удается их реализовывать. Мои родители тоже работают в метро. Папу, сейчас он электромеханик в Службе сигнализации, централизации и блокировки, в свое время перетянула мама, которая работает техником в этой же службе. А мои прабабушка и прадедушка были метростроевцами. Так что я продолжаю династию.

— В чем заключается ваша работа?

— Я устраняю неисправности в оборудовании и помогаю поддерживать связь внутри здания управления Московского метрополитена. Помимо этого, если на какой-либо из станций сломается телефон, вызываю туда специалиста.

— А любимая станция у вас есть?

— Да, «Комсомольская» Кольцевой линии. Знаете, есть в ней что-то грандиозное и величественное. К тому же мой прадед, который был проходчиком, принимал участие в ее строительстве. Очень горжусь своим прадедом.

— Не жалеете, что продолжили династию?

— Кем я только не хотела стать… Но рада, что в итоге все сложилось так, что я работаю в Московском метрополитене.