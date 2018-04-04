В лабиринте с роботом. Школьники учатся конструировать «умные рассветы»

После Пскова — в Питер

Мы попросили одного из организаторов, педагога досугового научно-технического центра «Юный техник» Владимира Колпакова, подробней рассказать о турнире, самой робототехнике и о том, насколько она популярна в нашем регионе.

Елена Яземова, pskov.aif.ru: — Владимир Юрьевич, что представляют собой эти соревнования?

— В этом году мы уже в четвёртый раз провели турнир по робототехнике, причём в этот раз — с использованием средств Фонда президентских грантов. В нём участвовали более 200 ребят (117 команд!) в возрасте от 6 до 17 лет из Псковской и Ленинградской областей, а также из Таллина. Состязания проводились по 13 номинациям, в их числе были программирование Arduino, интеллектуальное сумо, конструирование и программирование Lego WeDo, следование по линии, лабиринт, кегельринг, ралли по коридору, марафон шагающих роботов. Призёры некоторых номинаций теперь отправятся на финальную часть «Открытых состязаний Санкт-Петербурга по робототехнике 2018», которые пройдут 7-8 апреля, и которые являются одним из этапов международного фестиваля «Робофинист».

— Вы работаете педагогом дополнительного образования и ведёте кружок робототехники. А чему конкретно вы учите ребят?

— В младшей группе дети учатся конструировать и программировать на базе робототехнического набора Lego WeDo. Это самые простые наборы, работая с которыми, дети осваивают азы робототехники, конструирования и программирования. Средние группы работают с наборами Lego Mindstorms EV3 и учатся создавать более сложные конструкции, например, двигающихся роботов или борцов сумо. Ребята постарше осваивают работу с модулями, датчиками и со временем способны создавать полезные в домашнем хозяйстве вещи.

За секунды до будильника

— Какие?

— Имея нужные компоненты и программы, они могут сконструировать ту же «умную теплицу», которая будет сама вовремя открывать форточку, включать полив и т.п. Главное — наладить систему так, чтобы она реагировала на показания датчиков. Или взять такую удобную вещь как «умный рассвет». Это когда свет в квартире начинает постепенно включаться за несколько секунд до звонка будильника. Очень удобно, особенно зимой.

— Насколько активно развивается робототехника в Псковской области по сравнению с другими регионами?

— Слабее, чем, например, в соседних Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Но тому есть объективные причины. В том же Новгороде центр, аналогичный нашему, существует уже 6 лет, в Петербурге — 10 лет, в Москве — более 11 лет. Тогда как наш центр был создан всего 3 года назад. Но при этом наши ребята не раз побеждали на турнирах и в Новгороде, и в Санкт-Петербурге. Плюс, в Новгороде это направление активно поддерживают местные производственники и университет, чего у нас пока нет.

— С чего началась ваша работа в «Юном технике»? Почему вы решили заниматься именно ею?

— Всё началось с того, что я искал деньги, чтобы открыть кружок робототехники в школе, где тогда преподавал физику. В школе кружок открыть не удалось, но меня нашёл Алексей Гиацинтов и предложил объединить усилия. Так появился центр «Юный техник». В первый год мы выпустили 100 человек, во второй год у нас занимались уже около 200 детей, а сейчас на наши занятия приходят в общей сложности более 300 ребят. Так что развиваемся понемногу.

— В этом году вы получили президентский грант. Кроме проведения турнира, на что ещё потратили эти деньги?

— Примерно на 2 млн рублей приобрели 25 наборов Lego Mindstorms EV3 и 25 ноутбуков для их программирования, и передали их в школы и учреждения дополнительного образования Великих Лук, Палкино, Опочки, Печор и Пскова для занятий по робототехнике, а также провели для их педагогов несколько семинаров. Надеемся, это тоже поможет развитию робототехники в регионе. Хотя, конечно, пока это только 5 небольших кружков, и имеющегося оборудования откровенно мало.

Своё дороже

— Насколько понимаю, в своей работе вы используете в основном китайские комплектующие. Не обидно за российскую промышленность, которая слабо развивается в этом направлении?

— Не только китайские. Например, тот же Lego WeDo — европейского производства. Да и в России есть и свои разработки, и своё производство. Только парадокс в том, что наше — заметно дороже. Например, некоторые робототехнические наборы, разработанные и произведённые в России, продаются по 70 тыс. рублей, тогда как их китайские аналоги можно купить за 40 тыс. рублей, и при этом они вполне сопоставимы по качеству. То есть, наша продукция получается не слишком конкурентоспособной.

— Представим, что ваши ученики выросли, причём некоторые из них стали гениальными разработчиками. Какую полезную не только для домашнего хозяйства, но и для всего человечества в целом вещь им нужно изобрести, чтобы вы за них особенно гордились?

— Для меня самое главное — чтобы они выросли успешными людьми, которым интересно жить, у которых есть в жизни цель. Не обязательно всем быть робототехниками или суперпрограммистами. Для меня важно уже то, что сейчас они сидят в этом кабинете и конструируют своих первых роботов, а не болтаются без дела по улицам и в подворотнях.

— То есть, вы не мечтаете о том, чтобы лет через 20 вас называли первым педагогом «того самого программиста, который полностью изменил мир»?

— Мне будет достаточно, если кто-то из моих учеников изобретёт пусть даже электронную чесалку для спины. Если она окажется удобной и будет пользоваться популярностью, я буду очень этим доволен, буду гордиться, что здесь есть и капля моих заслуг. Но главное, как я уже сказал, пусть всё будет хорошо у самих ребят.