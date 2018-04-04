«Мечтаю, чтобы чиновники почаще ходили пешком»: Лапушкину попросили навести порядок в Самаре 

Жители Самары предложили властям ужесточить требования к чиновникам, которые отвечают за благоустройство. По мнению горожан, сотрудники профильных департаментов и районных администраци должны больше ходить пешком.
Обсуждение развернулось в микроблоге врио губернатора Дмитрия Азарова.
— Мечтаю о том, чтобы чиновники и главы районов почаще ходили пешком, ведь это так полезно для здоровья и благоустройства любимой Самары! Даже к большим торговым центрам народ прокладывает тропинки по грязи. Ведь других подходов нет, — написал главе региона житель Самары Илья Иванников.
Дмитрий Азаров идею поддержал. Он переедресовал ее главе Самары Елене Лапушкиной.
К слову, к подобному подходу к работе Дмитрий Азаров прибегал, будучи министром природопользования Самарской области, а затем и мэром столицы региона.