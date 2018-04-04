В Орловском районе ищут желающих построить передержку для бездомных собак

На рабочем совещании в администрации Орловского района, которое прошло накануне, 3 апреля, был поднят вопрос бездомных животных, сообщает пресс-служба.

По информации начальника регионального управления ветеринарии Виталия Сиротина, в минувшем году в области было отловлено 93 бездомные дворняги. Но только в городе Орле , по предварительным оценкам, по улицам, во дворах насчитывается до полутора тысяч бродячих собак.

Специалисты считают, что решением проблемы станет отлов безнадзорных животных, помещение их не передержку и дальнейшая стерилизация. По новым правилам, возврат отловленных животных в свободную среду обитания теперь запрещён. Какая участь ждёт собаку по истечении шести месяцев, пока она содержится в приюте, будут решать специалисты.

На совещании было отмечено, что наибольшее количество обращений об опасном поведении бродячих собак поступает из пгт Знаменка и микрорайона «Болховский» Неполодского сельского поселения.

— Чтобы отловить и обеспечить содержание одного четвероногого животного требуется не менее 2,5 тыс. рублей в месяц, — сообщил Сиротин. — А всего на решение этой проблемы на 2018 год выделено 5 млн руб., причём свыше 4 млн — на Орёл. Районам в этом случае остается крайне малая сумма.

По обращениям глав сельских поселений будет составлена заявка на отлов беспризорных животных. В заявках будет указано количество беспризорных собак в населенных пунктах Орловского района.

— Если найдутся желающие построить, разместить пункты передержки для животных на территории Орловского района, мы рассмотрим все варианты — предложил глава района Юрий Парахин.