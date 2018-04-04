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Правительство Орловской области обязали организовать приют для животных
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Правительство Орловской области обязали организовать приют для животных 

РИА 57 59 минут назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орловской области признал незаконными бездействие управления ветеринарии региона по организации отлова и содержания безнадзорных собак и кошек. С иском к чиновникам обратился природоохранный прокурор.
На управление ветеринарии Орловской области возложена обязанность в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу организовать отлов бездомных животных. Правительство региона и профильное подразделение должны также способствовать созданию приюта для содержания безнадзорных кошек и собак. На эту работу отводится три месяца.
Управление ветеринарии обязали организовать проведение идентификации и учета бездомных животных на территориях муниципальных районов и городских округов. Кроме того, все четвероногие должны быть привиты против бешенства.
В настоящее время решение райсуда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, указано на сайте.
Отметим, в минувшем году в области было отловлено 93 бездомные дворняги. Но только в городе Орле, по предварительным оценкам, по улицам, во дворах насчитывается их о полутора тысяч. Решением проблемы должен стать отлов безнадзорных животных, помещение их на передержку и дальнейшая стерилизация. По новым правилам, возврат отловленных животных в свободную среду обитания запрещён. Какая участь ждёт собаку после шести месяцев в приюте, будут решать специалисты.
Сообщение Правительство Орловской области обязали организовать приют для животных появились сначала на РИА 57.
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