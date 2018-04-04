Правительство Орловской области обязали организовать приют для животных

Заводской районный суд Орловской области признал незаконными бездействие управления ветеринарии региона по организации отлова и содержания безнадзорных собак и кошек. С иском к чиновникам обратился природоохранный прокурор.

На управление ветеринарии Орловской области возложена обязанность в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу организовать отлов бездомных животных. Правительство региона и профильное подразделение должны также способствовать созданию приюта для содержания безнадзорных кошек и собак. На эту работу отводится три месяца.

Управление ветеринарии обязали организовать проведение идентификации и учета бездомных животных на территориях муниципальных районов и городских округов. Кроме того, все четвероногие должны быть привиты против бешенства.

В настоящее время решение райсуда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, указано на сайте.

Отметим, в минувшем году в области было отловлено 93 бездомные дворняги. Но только в городе Орле , по предварительным оценкам, по улицам, во дворах насчитывается их о полутора тысяч. Решением проблемы должен стать отлов безнадзорных животных, помещение их на передержку и дальнейшая стерилизация. По новым правилам, возврат отловленных животных в свободную среду обитания запрещён. Какая участь ждёт собаку после шести месяцев в приюте, будут решать специалисты.