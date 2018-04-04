Блогер: На Ольге Орловой живого места нет

Блогер Лена Миро раскритиковала в пух и прах заявления Ольги Орловой о том, что якобы никогда не прибегала к «уколам красоты». По мнению Лены, на певице «живого места нет», потому что «обколота вусмерть».

На своей официальной страничке в социальной сети «Живой журнал» Лена Миро разразилась новой ядовитой тирадой в адрес очередного представителя отечественного шоу-бизнеса. На сей раз досталось популярной исполнительнице и ведущей скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Ольге Орловой. Лена опубликовала несколько фотографий Ольги и поставила под сомнение натуральность ее красоты.

"Посмотрите на лицо Ольги. Там же живого места нет. Обколота вусмерть. Однако в интервью Орлова заводит унылую песню про «все натуральное», — написала Миро. Блогер обратила внимание подписчиков на губы и скулы артистки. «Орлова с ее раздутыми губами и скулами — ходячая антиреклама пластической хирургии», — заявила Лена.

Далее Миро задала риторический вопрос, почему, мол, отечественные знаменитости не признаются в том, что прибегали к уколам красоты и прочим ухищрениям, чтобы добиться идеальной внешности. «Меня удивляет позиция наших звезд, которые, шепелявя раздутыми от филлеров губами, уверяют нас в том, что у них — все натуральное, все свое. На кого рассчитаны эти речи? Кого наши певицы ртом пытаются обмануть? Или они настолько оторваны от реальности, что не знают, что с филлерами и ботоксом знакома сегодня каждая жительница поселка городского типа? Что за провинциальные комплексы — прятать очевидное? Ну, подкалываешь ты лицо, регулярно посещаешь гинеколога, чистишь зубы — это нормально, это не стыдно. В кругу приличных, конечно, людей, а не на сельской дискотеке под названием „российский шоубиз“, — констатировала Лена Миро.