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Кронштадтскую рыбную фабрику оштрафуют на 100 тысяч рублей
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Кронштадтскую рыбную фабрику оштрафуют на 100 тысяч рублей 

Ivyborg.ru 37 минут назад
Ветеринарный надзор Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу в ходе проверки Кронштадтской рыбной фабрики «Айсберг» выявил нарушения требований безопасности пищевых продуктов, в частности, безопасности рыбы и рыбной продукции.
В ходе проверки инспекторы Управления обнаружили, что изготовление пищевой продукции осуществляется в помещении, в котором проводится ремонт и отсутствует санитарная обработка технологического оборудования.
Кронштадтской рыбной фабрике «Айсберг» выдано предписание об устранении выявленных нарушении и назначен штраф в размере 100 000 рублей.
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