Кронштадтскую рыбную фабрику оштрафуют на 100 тысяч рублей

Ветеринарный надзор Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу в ходе проверки Кронштадтской рыбной фабрики «Айсберг» выявил нарушения требований безопасности пищевых продуктов, в частности, безопасности рыбы и рыбной продукции.

В ходе проверки инспекторы Управления обнаружили, что изготовление пищевой продукции осуществляется в помещении, в котором проводится ремонт и отсутствует санитарная обработка технологического оборудования.

Кронштадтской рыбной фабрике «Айсберг» выдано предписание об устранении выявленных нарушении и назначен штраф в размере 100 000 рублей.