Ещё
Около 20 животноводческих ферм появится в Северной Осетии в этом году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 20 животноводческих ферм появится в Северной Осетии в этом году 

ТАСС 35 минут назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 20 животноводческих ферм с маточным поголовьем от 100 до 1 тыс. голов появится в Северной Осетии в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в среду в минсельхозе республики.
"В 2018 году в республике будет создано 20 животноводческих ферм с численностью маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления от 100 до 1 тысячи голов, а при удачном стечении обстоятельств и 30 тысяч", — сказал представитель ведомства.
В настоящее время министерство разрабатывает по поручению главы региона Вячеслава Битарова программу развития животноводства. В нее войдут и мероприятия по освоению горных территорий, которые сейчас простаивают.
Кроме того, в 2018 году для семей, работающих в селах республики в агропромышленном комплексе, выделят 18,7 млн рублей для улучшения жилищных условий. В 2017 году такую государственную поддержку получили 24 сельские семьи.
Как сообщалось ранее, в докладе-послании парламенту региона Битаров говорил о снижении поголовья и объемов производства продукции, причиной стало слабое финансовое состояние животноводческих предприятий, отсутствие племенной и селекционной работы, научно обоснованной системы содержания и кормления животных.
ТАСС: последние новости
Почему Япония не пошла на высылку российских дипломатов Объем ж/д перевозок каменного угля в/из портов в январе-марте достиг 39,5 млн тонн В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда200
Япония заявила протест России149
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»76
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек100
Бориса Джонсона поймали на лжи о России247
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение