Ещё
ОБСЕ готова стать платформой для диалога России и Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОБСЕ готова стать платформой для диалога России и Европы 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ОБСЕ готова выступить платформой для диалога России с Европой, чтобы снизить напряженность в отношениях РФ и Евросоюза. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь организации Томас Гремингер по итогам переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.
"Конечно, ОБСЕ должно выступить той самой платформой, на которой встретятся во время переговоров Россия и страны-члены ОБСЕ. И я для этого приехал на конференцию, чтобы предложить пути решения тех проблем, из-за которых наши отношения являются натянутыми", — сказал Гремингер.
"Я считаю, что этот круг напряженности нужно разрывать. И поэтому ОБСЕ, являясь уникальной платформой для переговоров между странами, готово взять на себя эту роль", — подчеркнул генсек.
Он рассказал, что во время встречи с Шойгу пригласил министра обороны РФ принять участие в этом диалоге, который поможет снизить остроту проблем и наладить пути обеспечения безопасности на европейском континенте.
"Я был приятно удивлен тем, что министр обороны РФ согласился рассмотреть предложения, которые мы внесли во время встречи, и надеюсь, это приведет к результатам", — заключил генсек.
РИА Новости: последние новости
ФБР провело крупную операцию по борьбе с наркоторговлей в "даркнете" Нарышкин: количество лжи, оправдывающей гегемонию Запада, беспрецедентно Греческие министры войдут в состав делегации на ПМЭФ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда200
Япония заявила протест России149
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»76
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек100
Бориса Джонсона поймали на лжи о России247
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение