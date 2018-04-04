ОБСЕ готова стать платформой для диалога России и Европы

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости ОБСЕ готова выступить платформой для диалога России с Европой, чтобы снизить напряженность в отношениях РФ и Евросоюза . Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь организации Томас Гремингер по итогам переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

"Конечно, ОБСЕ должно выступить той самой платформой, на которой встретятся во время переговоров Россия и страны-члены ОБСЕ. И я для этого приехал на конференцию, чтобы предложить пути решения тех проблем, из-за которых наши отношения являются натянутыми", — сказал Гремингер.

"Я считаю, что этот круг напряженности нужно разрывать. И поэтому ОБСЕ, являясь уникальной платформой для переговоров между странами, готово взять на себя эту роль", — подчеркнул генсек.

Он рассказал, что во время встречи с Шойгу пригласил министра обороны РФ принять участие в этом диалоге, который поможет снизить остроту проблем и наладить пути обеспечения безопасности на европейском континенте.

"Я был приятно удивлен тем, что министр обороны РФ согласился рассмотреть предложения, которые мы внесли во время встречи, и надеюсь, это приведет к результатам", — заключил генсек.