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Ставропольские подростки играли в догонялки на крыше сгоревшего дома
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Ставропольские подростки играли в догонялки на крыше сгоревшего дома 

АиФ Ставрополье 34 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Видео, на котором группа подростков играла в догонялки на крыше заброшенного сгоревшего дома, появилось 4 апреля в соцсетях Ставрополя.
Пользователь, приславший видеоролик, сообщил, что ребята были на крыше и во время пожара накануне.
В соцсетях переживают за жизнь и здоровье подростков и отмечают, что подобные экстремальные развлечения практикуются не только на улице Спартака, но и на крышах заброшенных зданий по соседству с краевой больницей. Пользователи считают, что подобные здания нужно сносить.
Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 4 Апр 2018 в 2:13 PDT
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