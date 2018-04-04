Ставропольские подростки играли в догонялки на крыше сгоревшего дома

Видео, на котором группа подростков играла в догонялки на крыше заброшенного сгоревшего дома, появилось 4 апреля в соцсетях Ставрополя

Пользователь, приславший видеоролик, сообщил, что ребята были на крыше и во время пожара накануне.

В соцсетях переживают за жизнь и здоровье подростков и отмечают, что подобные экстремальные развлечения практикуются не только на улице Спартака, но и на крышах заброшенных зданий по соседству с краевой больницей. Пользователи считают, что подобные здания нужно сносить.

Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 4 Апр 2018 в 2:13 PDT