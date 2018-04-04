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В ОБСЕ назвали Россию ключевым игроком в установлении безопасности в Европе
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В ОБСЕ назвали Россию ключевым игроком в установлении безопасности в Европе 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия является одним из ключевых игроков в установлении безопасности в евро-атлантическом регионе, которая сейчас находится на своем историческом минимуме, заявил журналистам генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер по итогам переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.
"Мы сошлись во мнении, что безопасность в евро-атлантическом регионе сейчас находится на историческом минимально низком уровне, и мы также договорились о том, что нам нужно сфокусироваться, в первую очередь, на поднятии уровня безопасности в регионе. Мы считаем Россию одним из ключевых игроков в установлении безопасности в регионе, и призываем ее продолжать играть эту роль", — сказал Гремингер.
По его словам, Россия и Европа продолжают вести диалог.
"Мы считаем, этот диалог был конструктивным. И хотим, чтобы Россия продолжала играть свою важную роль в решении военно-политических вопросов", — заключил он.
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