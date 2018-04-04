В ОБСЕ назвали Россию ключевым игроком в установлении безопасности в Европе

"Мы сошлись во мнении, что безопасность в евро-атлантическом регионе сейчас находится на историческом минимально низком уровне, и мы также договорились о том, что нам нужно сфокусироваться, в первую очередь, на поднятии уровня безопасности в регионе. Мы считаем Россию одним из ключевых игроков в установлении безопасности в регионе, и призываем ее продолжать играть эту роль", — сказал Гремингер.

По его словам, Россия и Европа продолжают вести диалог.

"Мы считаем, этот диалог был конструктивным. И хотим, чтобы Россия продолжала играть свою важную роль в решении военно-политических вопросов", — заключил он.