Челябинские судебные приставы выдворили более 200 нелегалов

По результатам работы в первом квартале 2018 года за пределы Российской Федерации было выдворено 229 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство нашего государства. Только за последнюю неделю марта 2018 года судебные приставы Челябинской области выдворили 25 иностранцев-нелегалов. 19 человек были отправлены домой в Киргизию автомобильным транспортом, еще шестеро граждан, в том числе четверо из Китая , отправлены самолетом. Вчера улетели на родину трое граждан Монголии

Сегодня под контролем сотрудников группы быстрого реагирования УФССП России по Челябинской области пересекут границу на КПП «Бугристое» 28 человек, а завтра, 5 апреля, будут препровождены шестеро нелегалов также из южных республик ближнего зарубежья.

«Все иностранцы были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Как правило, зарубежные гости называют причиной административного правонарушения тяжелое материальное положение и отсутствие денежных средств для своевременного выезда домой», — рассказали в УФССП России по Челябинской области.

В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу в размере двух тысяч рублей. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет. Своего возвращения домой иностранцы дожидались в спецучреждении для административно задержанных граждан.