Правозащитник: Отмена обязательной повестки для призыва сделает всех призывников уголовниками

Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий обязательное личное вручение повестки в военкомат при призыве на военную службу. Вводится новый способ вручения повесток — отправка их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства призывника. Если он не получил повестку в призывную кампанию, то будет обязан самостоятельно явиться за повесткой с началом нового призыва. Невыполнение требований нового законопроекта будет считаться уклонением от призыва. Как сообщаю СМИ, документ был принят депутатами без обсуждения, за несколько минут.

Руководитель челябинской «Школы призывника» Алексей Табалов рассказал НСН, как относится к принятым поправки в законодательство.

«Это бессмысленная затея, даже вредная. Уже сейчас у нас военкоматы не справляются с тем потоком призывников, который есть. А в условиях, когда у нас призыв сокращается, то сокращается и требуемое количество призывников. Зачем военкоматам нужен еще больший вал людей? Военкоматы катастрофически плохо проводят медицинское освидетельствование тех людей, которые есть сейчас. Очень часто призываются на военную службу больные, граждане, имеющие серьезные хронически заболевания. Скажу по Челябинской области . В военкоматы ежегодно приходят порядка 12 тысяч человек. Призываются — три-четыре тысячи», — указал он.

Если этот закон вступит в силу, то количество людей, которых обязаны будут пропускать через себя военкоматы, возрастет многократно, добавил собеседник НСН.

«Им потребуется расширение штатов. Это дополнительное финансирование, дополнительные расходы госбюджета. Для чего это надо? Если в будущем мы планируем перейти полностью к контрактной армии. Инициаторы этого законопроекта, депутаты сильно оторвались от реальности. То, что не было никакого обсуждения законопроекта, это плохо. Это показывает, что люди, которые принимают законопроекты, не знают, что происходит на самом деле», — сказал правозащитник.

По его словам, принятие законопроекта приведет к резкому увеличению уголовных дел.

«Последствия для граждан будут. Особенно на первом этапе. Люди у нас, увы, безграмотные, законы не читают, законы не знают, законы не выполняют. С принятием закона большое число людей не будет знать, что им нужно явиться добровольно в военкомат. Военкоматы полностью с себя снимут задачу информирования людей. И как только человек не пришел, они начнут строчить эти уголовные дела. Начнутся массовые необоснованные привлечения граждан к уголовной ответственности. Будут задействованы следственные органы, прокуратура , суды — катастрофическое отвлечение ресурсов от других, более важных дел. Сейчас для того, чтобы признать гражданина уклонистом, должны быть выполнены четыре условия: он должен получить повестку на отправку в войска, не явиться по ней в военкомат, не иметь при этом уважительной причины и иметь умысел на уклонение. В новой редакции будут признавать уклонистами всех чохом. У нас станет очень много уголовников. Зачем это, непонятно», — заключил эксперт.