Газовые плиты начали устанавливать в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны в Вологде

Обследовано порядка 40 жилых помещений ветеранов, где будет заменено газовое оборудование — плиты и водонагреватели. Эта работа проводится по поручению Мэра Вологды , такую задачу Сергей Воропанов поставил в ходе публичного отчета. Ежегодно данную меру социальной поддержки городские власти реализуют в преддверии главного праздника — Дня Победы.

Новую плиту сегодня установили в квартире 91-летней Екатерины Снеговой на Ярославской, 14. С 16 лет и до завершения войны вологжанка трудилась на лесозаготовках, окончила училище по профилю деревообработки, семью создала в родной Вологде. Сейчас наладить быт ей помогает сын.

«Газовой плитой мама пользовались с момента постройки дома, с 1978 года, пекла пироги, запекала в духовке мясо, птицу. Работала плита исправно, но проверяющий из службы газа сказал нам, что нужно ее заменить. Я оформил документы, и вот будем осваивать новую плиту», — рассказал сын ветерана Великой Отечественной войны Анатолий Снегов.

Плита российского производителя компактная, оснащена электроподжигом конфорок и газ-контролем, поверхность из стеклоэмали закрывается стеклянной крышкой. Духовка имеет усиленную теплоизоляцию, дверь с двойным стеклом и стандартный набор принадлежностей для выпечки — решетку и противни. Есть хозяйственный отсек для хранения.

О преимуществах хозяевам рассказывают специалисты, которые устанавливают плиты. Работают они быстро и аккуратно — демонтируют, подключают и проверяют, все ли работает исправно. Бригада из двух человек ежедневно обслуживает до пяти адресов, длительность работы зависит от нескольких факторов, роль играет даже способ подключения — от металлической трубы или с помощью гибкого шланга. О доставке газового оборудования и утилизации старого ветеранам беспокоиться не нужно — эти услуги тоже включены.

«Старые плиты, которые мы демонтируем, отслужили свое, новые — безопасны и комфортны. По возможности подсоединяем их гибкими шлангами, это удобно тем, что при необходимости плиту можно отодвинуть. Также наша задача — объяснить и показать хозяевам, как пользоваться новым газовым оборудованием», — рассказал слесарь организации «Пожмонтажпроект» Андрей Белов

Эта мера социальной поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и участников войны введена в 2008 году, она закреплена решением Гордумы и пересматривается ежегодно.

«Конкурсные процедуры на определение подрядчика провел Департамент городского хозяйства, сумма контракта составила 559 тысяч рублей. На эту сумму мы заменим 39 газовых плит и 2 водонагревательных котла. Это значимое мероприятие, не только повышающее уровень комфорта, но и напрямую влияющее на безопасность жителей», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Завершить установку газового оборудования нужно в срок до 1 июня — такая дата определена контрактом. Всего с начала реализации этой меры поддержки в квартирах ветеранов установлено более 2470 газовых плит.