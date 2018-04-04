Благоустройство в регионах РФ получит трехлетнюю гарантию

МОСКВА , 4 апр — РИА Недвижимость. Минстрой поручил регионам России при заключении контрактов на благоустройство городских территорий учитывать трехлетнюю гарантию на проводимые работы, говорится в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, в ближайшее время должны быть утверждены все муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022 годы.

Также в сообщении отмечается, что в муниципальных программах должны быть учтены все дворы и общественные территории, которые по итогам проведенной инвентаризации нуждаются в благоустройстве.

Тендеры по благоустройству необходимо провести в регионах максимально оперативно, чтобы приступить к работам уже в мае 2018 года, подчеркивается в пресс-релизе.