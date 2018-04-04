В воскресенье из-за празднования Пасхи в Кургане перекроют центр города 

В Кургане, по информации МКУ «Транспортное управление», 8 апреля с 15:30 до 17:00 будет перекрыто движение в центре Кургана. Ограничения коснутся всех видов транспорта, в том числе и автобусов — общественный транспорт будет проезжать улицы по мере прохождения колонны.
Крестный ход, по данным Курганской епархии, пройдет от Богоявленского собора, где встретят Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима, до кафедрального Александро-Невского храма. В 16:00 на территории храма состоится концерт, а участников накормит полевая кухня. Вечером в соборе пройдёт праздничная служба.