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Улицы в центре Кургана перекроют на время пасхального крестного хода
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Улицы в центре Кургана перекроют на время пасхального крестного хода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Движение транспорта на центральных улицах Кургана ограничат 8 апреля на время пасхального крестного хода, сообщают в городском транспортном управлении.
Для прохождения колонны с 15:30 до 17 часов закроют следующие участки:
ул. Красина — от ул. Гоголя до ул. Климова;ул. Гоголя — от Ленина до ул. Красина;ул. Володарского — от ул. К. Маркса до ул. Гоголя.
Движение общественного транспорта будут восстанавливать по мере продвижения шествия.
Как уточнили в администрации Кургана, маршрут крестного хода пройдёт от Богоявленского собора до кафедрального Александро-Невского собора. Автовладельцев просят учитывать ограничения и заранее выбирать пути объезда.
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