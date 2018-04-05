Улицы в центре Кургана перекроют на время пасхального крестного хода

Движение транспорта на центральных улицах Кургана ограничат 8 апреля на время пасхального крестного хода, сообщают в городском транспортном управлении.

Для прохождения колонны с 15:30 до 17 часов закроют следующие участки:

ул. Красина — от ул. Гоголя до ул. Климова;ул. Гоголя — от Ленина до ул. Красина;ул. Володарского — от ул. К. Маркса до ул. Гоголя.

Движение общественного транспорта будут восстанавливать по мере продвижения шествия.

Как уточнили в администрации Кургана, маршрут крестного хода пройдёт от Богоявленского собора до кафедрального Александро-Невского собора. Автовладельцев просят учитывать ограничения и заранее выбирать пути объезда.