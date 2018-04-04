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Патриарх Кирилл напомнил верующим об опасности стяжательства
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Патриарх Кирилл напомнил верующим об опасности стяжательства 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Стяжательство и сребролюбие могут привести к тому, что человек потеряет все жизненные ценности и идеалы, сказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
"Сребролюбие есть опасная духовная болезнь, когда деньги и материальные ценности становятся самой главной целью в жизни. Причем не столько трата денег, сколько их стяжание. Человек пленяется возможностью обретать некую материальную власть, главной целью становится приобретение материальных средств. Сребролюбивый человек не может иметь других идеалов, потому что идеал сребролюбия заслоняет другие идеалы и человеческие ценности", — сказал он.
Патриарх Кирилл отметил, что сами по себе деньги ценностно нейтральны, поскольку могут использоваться для самых разных целей, в том числе и благотворительных. «Сами по себе материальные ценности, по сути, ценностью не являются. Ценностью может быть лишь то, что является производной от их использования. Сребролюбивый человек никогда не связывает получение денег с чем-то иным», — подчеркнул он.
По словам предстоятеля Русской православной церкви, такое состояние может привести к тяжелым, а зачастую и печальным последствиям. «Хорошо известно, что богатый в одночасье может стать бедным. Все, что представляется великой силой, в мгновение может оказаться слабостью, и мир рушится, потому что ничего другого нет», — добавил Патриарх Московский и всея Руси.
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