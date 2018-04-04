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В Башкирии укрепляют железную дорогу перед паводком
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В Башкирии укрепляют железную дорогу перед паводком 

ufa1.ru 37 минут назад
Фото: ufa1.ru
В республике готовятся к весеннему паводку — сотрудники железной дороги обеспокоены тем, что «большая вода» дойдет до ж/д путей. Сформировали специальные поезда, которые предотвратят размытие путей.
— Каждый такой поезд укомплектован вагонами с щебнем, железобетонными шпалами и пиломатериалами. Пять составов расположат на станциях Аксаково, Дема, Аша, Стерлитамак и Белорецк, — сообщили на Куйбышевской железной дороге.
Команды спецпоездов смогут быстро устранить размытие путей, чтобы не было задержки в движении составов. Сотрудники железной дороги определили участки железной дороги, которые могут пострадать от паводка. На них также выставят круглосуточное дежурство. В течение месяца перед паводковым периодом на этих отрезках дороги укреплялись насыпи.
— Следят сотрудники и за восемью плотинами, расположенными рядом с путями, — сообщили в пресс-службе.
В регионе в феврале и марте очистили кюветы и канавы, а также водоотводные трубы. Дворники каждый день расчищают станции от снега, чтобы избежать их подтопления с наступлением тепла.
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