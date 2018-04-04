В Башкирии укрепляют железную дорогу перед паводком

В республике готовятся к весеннему паводку — сотрудники железной дороги обеспокоены тем, что «большая вода» дойдет до ж/д путей. Сформировали специальные поезда, которые предотвратят размытие путей.

— Каждый такой поезд укомплектован вагонами с щебнем, железобетонными шпалами и пиломатериалами. Пять составов расположат на станциях Аксаково , Дема, Аша, Стерлитамак Белорецк , — сообщили на Куйбышевской железной дороге.

Команды спецпоездов смогут быстро устранить размытие путей, чтобы не было задержки в движении составов. Сотрудники железной дороги определили участки железной дороги, которые могут пострадать от паводка. На них также выставят круглосуточное дежурство. В течение месяца перед паводковым периодом на этих отрезках дороги укреплялись насыпи.

— Следят сотрудники и за восемью плотинами, расположенными рядом с путями, — сообщили в пресс-службе.

В регионе в феврале и марте очистили кюветы и канавы, а также водоотводные трубы. Дворники каждый день расчищают станции от снега, чтобы избежать их подтопления с наступлением тепла.