Как лже-газовщики обманывают доверчивых москвичей

Висящую рядом с плитой коробочку пенсионерке Наталье Симоновой принес газовщик в форме во время якобы плановой проверки домашнего оборудования, передает "ТВ Центр" . И продал по выгоднейшей цене — не за 20 тысяч, как всем, а всего за 6990.

"То ли ступор, то ли оцепенение. Ну я посмотрела, действительно, датчик, бумажки с какими то печатями", — сетует женщина.

Они звонят по телефону, строгим голосом представляясь газовщиками, или же напрямую стучатся в двери. Лже-инспекторы даже служебное удостоверение покажут с крупной надписью «Газконтроль». На деле — это лишь название коммерческой торговой компании. Их задача — продать втридорога копеечный бытовой датчик, да приклеить к стене скотчем, причем так, что постоянно отваливается.

"Надеялась, что это действительно безопасность моих соседей, моей жизни. А получается, что я вот просто — пожилой, бестолковый человек, которого можно просто обмануть", — говорит Симонова.

А вот соседей пенсионерки мошенникам обмануть не удалось. Правда, лишь потому, что в момент визита лже-газовщиков у молодой пары не оказалось наличных на покупку дорогой коробочки.

"Он сказал, что это стоит 20 тысяч рублей, вот этот датчик, для нашей же безопасности. Если мы его не установим, то нам отключат газовую плиту", — рассказывает Светлана Смирнова

Чтобы понять, как действуют специалисты «Газконтроля», набираем оставленный ранее номер. Уже через 10 минут — звонок в дверь. Мужчина в форме говорит быстро и убедительно. О многочисленных достоинствах прибора, о выгодной цене, скидках и, главное, о том, что, мол, есть такой закон.

"В 2013 году вышло 410 постановление по газу. Сейчас за все газовое оборудование ответственность несет собственник квартиры. Не дай Бог утечка, пожар, взрыв, соседи пострадали. Ответственность ложится на нас. Поэтому с 2013 года начали устанавливать системы безопасности", — убеждает лже-газовщик.

Впрочем, когда на кухне неожиданно появляются журналисты и сотрудники настоящего «Мосгаза», зажатый в угол мошенник прикидывается честным и законопослушным продавцом. Лже-газовщика забрала полиция для выяснения обстоятельств и личности. При этом специалисты «Мосгаза» заявляют, что их сотрудники ничего и никогда не продают. Кроме того, все проверки оборудования проходят строго по графику. Сотрудники в форме в квартиру заходят строго по одному и обязательно имеют при себе подлинное удостоверение с номером. А позвонив по номеру 104, всегда можно проверить, не является ли гость мошенником.