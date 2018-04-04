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9 апреля в медиацентре «Российской газеты» состоится сессия Координационного клуба ВЭО РФ
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9 апреля в медиацентре «Российской газеты» состоится сессия Координационного клуба ВЭО РФ 

ТАСС 44 минуты назад
Тринадцатая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России состоится 9 апреля в 12:00 в медиацентре "Российской газеты". Тема дискуссии: «Реальные доходы населения: когда начнется рост». Почему при растущих зарплатах реальные доходы населения снижаются? Как снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан? — эксперты ВЭО России поделятся прогнозами на этот год.
Модератор: Сергей Бодрунов — Президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте
Основные спикеры:
Дмитрий Сорокин — Вице-президент ВЭО России, председатель Научного совета ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН
Сергей Глазьев — Советник Президента Российской Федерации, академик РАН  Яков Миркин — Заведующий отделом международных рынков капитала ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской Академии наук»
Игорь Николаев — Директор Института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон
Александр Сафонов — Проректор Академии труда и социальных отношений
Леонид Григорьев — Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
Александр Мурычев — Исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»
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