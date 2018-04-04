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Садоводам отключают свет за долги
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Садоводам отключают свет за долги 

Нижегородская правда 46 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Анатолия ПАНЧОХИНАСадоводам отключают свет за долги
Энергетики вновь грозятся оставить без света садоводческое товарищество «Маяк» в Кстовском районе. Садоводы задолжали за электричество 1 миллион 800 тысяч рублей.
В аналогичной ситуации оказались и многие другие товарищества. Крупные долги числятся за садоводами из «Калинки» в посёлке Ситники, «Нивы» в посёлке Шпалозавод, «Прогресс» в деревне Золото городского округа Бор. Там уже введено ограничение энергоснабжения.
Почему же садоводы погрязли в долгах? И как добросовестным плательщикам не остаться без света во время дачного сезона?
Плохое наследство
Ситуация в «Маяке» накалялась давно. По сравнению с другими садоводческими товариществами она осложняется тем, что на его территории около 70 домов, в которых люди живут постоянно. Остаться без света для них — катастрофа. При этом многие садоводы заверяют, что за электричество платят исправно.
Чтобы разобраться в том, как образовался такой долг, мы встретились с председателем товарищества Александром Канаевым.
— В 2016 году, когда я приступил к обязанностям председателя, мы тут же провели технический аудит электросетевого хозяйства, который показал: сети находятся в аварийном состоянии. Из 278 опор линий электропередач непригодны к использованию 218, — рассказывает Александр Николаевич. — Из 8000 метров кабельных линий 7000 в неудовлетворительном состоянии. В ноябре 2017 года специалисты Ростехнадзора провели проверки и подтвердили: сети аварийные. Товариществу выдано предписание по устранению замечаний. В течение двух лет мы заменили 30 аварийных деревянных столбов на бетонные, частично обновили кабельные линии. Но этого недостаточно — проблемы копились десятилетиями, и чтобы их решить, требуются серьёзные суммы. Из-за ветхости сетей подача электроэнергии происходит с большими потерями, за которые нужно платить, но люди к этому не готовы.
Теперь по счётчику
Впрочем, печальное наследство — это лишь часть проблемы. До 2016 года садоводы платили за свет копейки — большинство отчисляло по 600 рублей за пять месяцев. Постоянно проживающие платили за так называемую фазу — по 1200 рублей в месяц летом и по 2000 рублей зимой. Этих фаз в доме могло быть несколько, например, три. Что логично — коттеджи построены солидные, их надо отапливать, а это значит, люди активно используют тёплые полы, обогреватели, всевозможную бытовую технику. Но даже если фаз три, то зимой всё равно выходило не больше 6000 в месяц. При этом закон об энергосбережении никто не отменял, и все были обязаны установить счетчики. Эта работа началась.
Сначала в товариществе установили новые общие приборы учёта потребляемой электроэнергии, а потом стали требовать установки индивидуальных счётчиков. И вот тут при расчёте получился совсем другой расклад. Платежи за электроэнергию выросли в разы. Собственники домов стали получать астрономические счета — по 10-20 тысяч рублей за электроэнергию. В основном это были владельцы крупных коттеджей, которые теперь вынуждены платить за всю энергию, которую они тратят.
Неудивительно, что многие садоводы по-прежнему не хотят устанавливать индивидуальные счётчики, понимая, что платежи при этом существенно вырастут. Ведь те же садоводы-сезонники пользуются не только лампочкой Ильича, но и электрическими чайниками, плитками, водяными насосами. И уж тут 600 рублями за пять месяцев никак не обойдёшься.
Мнения сторон
— Потери на сетях, недостоверные показания, переданные членами товарищества, сматывание показаний, нежелание устанавливать индивидуальные приборы учёта приводят к тому, что сумма, которую оплачивают садоводы, существенно меньше той, что образуется, исходя из показаний общего счётчика, — считает Александр Канаев. — Вместе с тем платежи товарищества «Маяк» до 2016 года составляли не более 190 тысяч рублей за год, а за 2017-й нами было перечислено за потреблённую электроэнергию 3 миллиона 644 тысячи рублей. Возникает вопрос: почему, когда товарищество платило мало, электроэнергию не отключали, а сейчас отдаём миллионы, не отказываясь оплачивать долги (вопрос времени, поскольку проблема копилась годами, а решить её оперативно не хватает ресурсов), и нас хотят отключить?
В ресурсоснабжающей организации возражают:
— «Маяк» продолжает наращивать долги, постоянно не соблюдая платёжную дисциплину. В 2017 году мы трижды заключали дополнительные соглашения, предоставляя должнику возможность рассрочки платежей. Однако потребитель каждый раз не выполнял свои договорные обязательства. Чтобы решить все вопросы по сетям и неплатежам, мы постоянно занимаемся поиском компании, которая взяла бы наши сети в аренду, выступила инвестором и модернизировала электросетевое хозяйство, параллельно ведём работу с должниками и очень надеемся на помощь городских и областных властей. На территории садоводческого товарищества образовалась целая деревня — инфраструктура товарищества совершенно не приспособлена для этого. Одним нам не справиться. На модернизацию всей инфраструктуры, ремонт дорог требуются десятки миллионов рублей.
Новая деревня
Вопрос встаёт особенно остро, если учесть, что с 1 января 2019 года вступает в силу новый закон о садовых и огороднических товариществах. В стране останется лишь две формы существования коллективных объединений: садоводческое или огородническое товарищества. Партнёрства и кооперативы упразднят, а дачные участки приравняют к садовым. На них, в отличие от огородных, можно будет строить жилые и садовые дома, регистрироваться. Взносы будут двух видов: членские и целевые. Из первых планируют оплачивать текущие расходы, из вторых — улучшать и развивать инфраструктуру. Дачники начнут получать квитанции, а перечислять деньги можно будет только на банковский счёт. Никаких наличных расчётов в кабинете председателя! Кстати, платить взносы обязаны будут все.
А вот господдержка на законодательном уровне никак не закреплена. Между тем предыдущая редакция закона предусматривала возможность софинансирования некоторых проектов, в том числе строительство и ремонт дорог. Садоводы уже сейчас волнуются.
Ясно, что обеспечить всю инженерную и социальную инфраструктуру исключительно за счёт членских взносов им практически невозможно. «Маяк» тому яркий пример. Поэтому, видимо, к этой проблеме ещё предстоит вернуться на законодательном уровне. А пока садоводам главное — не копить новые долги.
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