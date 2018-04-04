Маршрутка № 20 будет возить ростовчан в новом направлении

Ростовская маршрутка № 20 с 7 апреля изменит схему своего движения. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

— Здесь будет несколько изменений. Во-первых, продлили сам маршрут: раньше транспорт ходил до ГПЗ-10, теперь он будет ехать до поселка Первомайского . Во-вторых, машины начнут курсировать через улицу Малиновского (раньше они ездили по Зорге). Изменится движение и в центре города: маршрутки будут двигаться не по Большой Садовой, а по улице Береговой, — пояснила представитель департамента Елена Коршунова.

Общественный транспорт будет следовать со следующими остановками: пос. Первомайский — ул. Пескова — ул. Нозадзе — ул. Малиновского — ул. 339-й Стрелковой Дивизии — ул. Зорге — ул. Еременко — ул. Мадояна — ул. Профсоюзная — пер. Силикатный — ул. Некрасовская — ул. Гусева — пл. Восстания — Депутатский мост — пр. Сиверса — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — ул. Береговая — пр. Буденновский — ул. Московская.

Обратный маршрут выглядит таким образом: пер. Соборный — ул. Темерницкая. — пр. Буденновский — ул. Береговая — пр. Сиверса — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Сиверса — Депутатский мост — ул. Республиканская — ул. КИМа — пер. Сулинский — ул. Песчаная — пер. Кумский — пер. Майкопский — ул. Лесопарковая — ул. Мадояна — пл. Дорожных строителей — ул. Еременко — ул. Зорге — ул. 339-й Стрелковой дивизии — ул. Малиновского — ул. Нозадзе — ул. Пескова — пос. Первомайский.