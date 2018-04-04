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В Учебном центре ГО и ЧС Москвы почтили память Героя России Евгения Чернышёва
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В Учебном центре ГО и ЧС Москвы почтили память Героя России Евгения Чернышёва 

Управа района Выхино-Жулебино 52 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Вечер памяти Героя России Евгения Чернышёва прошел под вопросом «В чем же Они, московские пожарные — легендарные?».
В Учебно-методическом центре по ГО и ЧС города Москвы прошел вечер памяти Героя России, полковника внутренней службы, руководителя службы пожаротушения столицы, легендарного пожарного Евгения Николаевича Чернышёва.
Организовала и провела этот вечер вдова Евгения Николаевича — Марина Юрьевна Чернышева. Она открыла этот вечер с исполнения песни Владимира Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя».
На встрече собрались родственники, друзья, боевые коллеги, курсанты пожарно-спасательного училища и ветераны пожарной охраны. На сцене учебно-методического центра произносили теплые слова и делились воспоминаниями люди, кто когда-то служил и лично знал Евгения Николаевича Чернышёва: начальник ГУ МЧС России по г. Москве генерал-лейтенант Илья Денисов, руководитель Департамента ГОЧСиПБ Юрий Акимов, заместитель начальника ГУ МЧС России по г. Москве генерал-майор Сергей Желтов, Виктор Климкин, Павел Гришанков и многие другие.
Вечер памяти прошел под вопросом «В чем же он… Они, московские пожарные — легендарные?».
В зале стояли открытые микрофоны, позволяющие присутствующим во всеуслышание ответить этот на вопрос и вспомнить добрым словом своего друга Женьку, командира и лидера, наставника и учителя Евгения Николаевича Чернышева.
Марина Чернышева без устали выступает на Уроках Мужества в школах, колледжах, кадетских корпусах, ВУЗах и передает молодому поколению вахту памяти о герое, о его полнейшей самоотдаче, о профессионале высочайшего класса, настоящем офицере, смелом и честном, доблестном воине, стоявшем на защите родного города — Москвы от огня долгих 27 лет.
Учащиеся 5 «Б» класса имени Героя России Е. Н. Чернышева школы №656 выступили со стихотворением поэта Наталии Лозовской, посвящённым Герою России Е. Н. Чернышеву.
Песню «Его работа — спасать людей» исполнила сотрудник Академии ГПС МЧС России старший лейтенант Дарья Сучкова.
Кадеты класса МЧС имени Героя России Е. Н. Чернышева школы №2120 завершили памятный вечер хореографической композицией с элементами строевой подготовки с оружием.
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