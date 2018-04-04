В Учебном центре ГО и ЧС Москвы почтили память Героя России Евгения Чернышёва

Вечер памяти Героя России Евгения Чернышёва прошел под вопросом «В чем же Они, московские пожарные — легендарные?».

В Учебно-методическом центре по ГО и ЧС города Москвы прошел вечер памяти Героя России, полковника внутренней службы, руководителя службы пожаротушения столицы, легендарного пожарного Евгения Николаевича Чернышёва.

Организовала и провела этот вечер вдова Евгения Николаевича — Марина Юрьевна Чернышева . Она открыла этот вечер с исполнения песни Владимира Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя».

Вечер памяти прошел под вопросом «В чем же он… Они, московские пожарные — легендарные?».

В зале стояли открытые микрофоны, позволяющие присутствующим во всеуслышание ответить этот на вопрос и вспомнить добрым словом своего друга Женьку, командира и лидера, наставника и учителя Евгения Николаевича Чернышева.

Марина Чернышева без устали выступает на Уроках Мужества в школах, колледжах, кадетских корпусах, ВУЗах и передает молодому поколению вахту памяти о герое, о его полнейшей самоотдаче, о профессионале высочайшего класса, настоящем офицере, смелом и честном, доблестном воине, стоявшем на защите родного города — Москвы от огня долгих 27 лет.

Учащиеся 5 «Б» класса имени Героя России Е. Н. Чернышева школы №656 выступили со стихотворением поэта Наталии Лозовской, посвящённым Герою России Е. Н. Чернышеву.

Песню «Его работа — спасать людей» исполнила сотрудник Академии ГПС МЧС России старший лейтенант Дарья Сучкова.

Кадеты класса МЧС имени Героя России Е. Н. Чернышева школы №2120 завершили памятный вечер хореографической композицией с элементами строевой подготовки с оружием.