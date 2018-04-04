В Югре заменили школьные светильники по энергосервисному контракту

В общеобразовательной школе посёлка Унъюган Октябрьского района провели модернизацию светильников для внутреннего и уличного освещения в рамках энергосервисного контракта. Энергосервисной организацией выступила московская компания «ПрофЛЭД». Контракт по внедрению нового светодиодного оборудования между МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа No 1» и «ПрофЛЭД» был заключён 19 декабря 2017 года.

26 марта, в рамках исполнения энергосервисных мероприятий, компанией было заменено 530 единиц старых люминесцентных ламп, ламп накаливания и ртутных дугоразрывных ламп на их светодиодные аналоги. Новое оборудование способно снизить объём потребляемой электрической энергии на 62% и тем самым обеспечивает экономию бюджетных средств. Также повысилось качество освещения и увеличился процент высвобождения установленной электрической мощности.

Этот проект стал пилотным для «ПрофЛЭД», одной из задач которого стала отработка возможности реализации энергосервисных контрактов на труднодоступных объектах региона.

Стоимость энергосервисного контракта по замене и гарантийному обслуживанию в течение пяти лет составила 930 000 рублей. При этом оплата будет происходить постепенно при условии достижения заявленной экономии в 193 467,86 кВт⋅ч за пять лет.

Таким образом, в Октябрьском районе теперь действует один энергосервисный контракт, но как отмечают в администрации, работа по реализации новых будет ими продолжена.

«Дальнейшие решения по внедрению энергосервисных контрактов на территории сельского поселения Унъюган и на территории Октябрьского района будет зависеть от полученного экономического эффекта в результате внедрения нового оборудования на объектах МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа No1». В перспективе мы рассматриваем возможность заключения энергосервисных контрактов в сфере теплоснабжения», — отметил первый заместитель главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи Владимир Тимофеев

Источник фотографии: wallbox.ru