Какое влияние поволжские немцы оказали на русских

Хлынувший в Россию в 60-х годах XVIII века поток мигрантов из Европы изменил привычную картину русской жизни. Среди переселенцев были датчане, голландцы, шведы, но все же подавляющую их часть составляли немцы.

Великое переселение

4 декабря 1762 года Екатерина II подписала Манифест, разрешающий иностранцам беспрепятственно селиться на необжитых территориях России. Это был дальновидный шаг императрицы, позволявший осваивать свободные земли «вверенной от Бога пространной Империи», а также умножать «в оной обитателей». Наверное, не возникает сомнения, что Манифест был в первую очередь адресован немцам: кому, как не Ангальт-Цербстской принцессе знать о трудолюбии и хозяйственности этой нации.

Почему же тысячи немцев так неожиданно стали переселяться с насиженных мест в необжитые степи Поволжья? На то были две причины. Первая заключалась в очень выгодных условиях, которые предоставляла переселенцам Екатерина II. А это снабжение колонистов путевыми деньгами, выбор на свое усмотрение мест для поселений, отсутствие запретов на вероисповедание и отправление обрядов, освобождение от налогов и военной службы, возможность брать у государства беспроцентную ссуду на обустройство хозяйства.

Вторая причина связана с тем, что на родине многие немцы, в первую очередь жители Гессена и Баварии, подвергались притеснению и ограничению свобод, а местами испытывали хозяйственные нужды. На этом фоне условия, предложенные российской императрицей, казались решением насущных проблем. Не последнюю роль здесь сыграла и агитационная работа «вызывателей» — читай, вербовщиков, засылавшихся в германские земли.

Трудный и долгий путь пришлось проделывать немецким переселенцам, чтобы открыть для себя русскую terra incognita, обещающую стать для них новым домом. Сначала по суше они добирались до Любека, оттуда на корабле до Петербурга , далее переезжали в Москву , и снова их ожидал водный путь — по Волге до Самары , и лишь затем дороги колонистов расходились по всему Поволжью.

Хозяйство

На новом месте немцы стараются воссоздать свой традиционный жизненный уклад и делают это с присущей им методичностью и обстоятельностью: строят дома, высаживают огороды, обзаводятся птицей и скотиной, развивают ремесла. Образцовым немецким поселением можно назвать Сарепту, основанную в 1765 году в устье реки Сарпы, что на 28 верст южнее Царицына.

Селение было огорожено земляным валом, на котором возвышались пушки — защита в случае набега калмыков. Вокруг раскинулись пшеничные и ячменные поля, на реке были установлены пильные и мучные мельницы, а к домам подведен водопровод.

Поселенцы могли использовать неограниченное количество воды не только для хозяйственных нужд, но и для обильного полива насаженных вокруг фруктовых садов.

Со временем в Сарепте начало развиваться ткачество, которое распространилось и на другие поселения: помимо использования крестьянского труда там запустили и фабричное производство. Легкая хлопчатобумажная ткань сарпинка, пряжу для которой доставляли из Саксонии, а шелк из Италии , пользовалась огромным спросом.

Образ жизни

В Поволжье немцы привезли свою религию, культуру и быт. Свободно исповедуя лютеранство они, тем не менее, не могли ущемлять интересы православных, однако им разрешалось обращать в свою веру мусульман, и даже брать их в крепостные. Немцы старались поддерживать дружеские отношения с соседствующими народами, а часть молодежи с усердием изучала языки — русский, калмыцкий, татарский.

Соблюдая все христианские праздники, колонисты, тем не менее, отмечали их по-своему. Например, на Пасху у немцев существовал забавный обычай класть подарки в искусственные гнезда — считалось, что их приносит «пасхальный заяц». Накануне главного весеннего праздника взрослые из чего могли, сооружали гнезда, в которые втайне от детей клали крашеные яйца, печенье, конфеты, а затем пели в честь «пасхального зайца» песни и скатывали с горки крашеные яйца — чье яйцо окажется дальше, тот и победил.

Немцы легко приспособились к тем продуктам, которые им давала волжская земля, однако не смогли они обойтись без своей кухни. Здесь готовили куриный суп и шницель, пекли штрудели и поджаривали гренки, ну и редкое застолье обходилось без «кухена» — традиционного открытого пирога с плодово-ягодной начинкой.

Тяжелые времена

Более ста лет немцы Поволжья пользовались привилегиями, дарованными им Екатериной II, пока в 1871 году не произошло объединение Германии . Александром II это было воспринято, как потенциальная угроза для России — отмена привилегий русским немцам не заставила себя долго ждать. Разумеется, это не касалось великокняжеских семей, имевших немецкие корни. [С-BLOCK]

С этого времени немецким организациям запрещается публичное использование родного языка, все немцы получают те же права, что и русские крестьяне и переходят под общую российскую юрисдикцию. А введенная 1874 году всеобщая воинская повинность распространяется и на колонистов. Неслучайно последующие несколько лет отмечены массовым оттоком поволжских немцев на Запад, вплоть до Северной и Южной Америки. Это была первая волна эмиграции.

Когда Россия вступила в Первую мировую войну усилились и без того популярные антинемецкие настроения. Русских немцев охотно обвиняли в шпионаже и пособничестве Германской армии, они стали удобным объектом для всевозможных насмешек и издевательств. После Октябрьской революции в Поволжье пришла коллективизация, особенно от ее последствий пострадали зажиточные немецкие хозяйства: отказывающихся сотрудничать жестоко наказывали, а многих расстреливали. В 1922 году в Поволжье наступил голод. Помощь Советского правительства не принесла ощутимых результатов. С новой силой голод обрушился в 1933 — это был самый страшный год для Поволжья, унесший, в том числе, жизни более 50 тысяч немцев.

В надежде на лучшее

Движение сторонников немецкой автономии, активизировавшееся с приходом Советской власти, принесло свои плоды 19 октября 1918 года. В этот день была образована первая в РСФСР автономная область немцев Поволжья, правда существовать ей суждено было недолго — 23 года. В скором времени подавляющему большинству немцев пришлось покинуть обжитые места.

В конце 30-х годов поволжских немцев коснулись репрессии, а с началом Великой Отечественной войны их подвергли массовой депортации — в Сибирь, Алтай Казахстан . Тем не менее немцы не оставляли надежды вернуться в родные земли. Практически все послевоенные годы вплоть до распада СССР они пытались восстановить свою автономию, однако у Советского правительства были свои причины не давать ход решению этого щекотливого вопроса.

Казалось бы, налицо были предпосылки для безбедной жизни, но Великая Отечественная война спутала все карты: усилившиеся антигерманские настроения распространились и на российских немцев, не имевших никаких контактов с гитлеровцами и активно записывавшихся в ряды Красной армии (примечательно, что многим из них было отказано в праве защищать свою страну).

Решение о депортации

В августе 1941 года республику посетили Молотов и Берия, после чего вышел указ о депортации поволжских немцев. Ради этого даже была проведена специальная провокация: высадка лже-фашистского десанта, участников которого якобы скрыли местные жители. Их клеймили как шпионов и пособников гитлеровцев, которых необходимо было выслать в отдалённые районы страны: Омскую и Новосибирскую области, Алтайский край и Казахстан. Саму же республику решено было расформировать.

По разным данным, только оттуда было депортировано от 438 до 450 тысяч этнических немцев. Но их выселяли не только с территории их республики, но и из других районов страны: Кубани, Северного Кавказа, Украины , Москвы и Ленинграда.

Жизнь в ссылке

В Казахстане и Сибири поволжские немцы были поселены в холодные землянки, овощехранилища и грязные бараки. Начиная с 1942 года, их мобилизовали в так называемые рабочие колонны. Призыву подлежали мужчины от 16 до 55 и женщины от 15 до 45 лет, имеющие детей старше 3-летнего возраста.

Русские немцы строили дороги и заводы, жили за колючей проволокой, работали по 10-16 часов в сутки на рудниках, лесозаготовках и в шахтах. Для местных граждан немецкоязычные люди, плохо изъяснявшиеся на русском, часто ассоциировались с врагами, пленёнными советскими солдатами. Впрочем, отнюдь не все были агрессивно настроены к этому народу, не по своей воле оказавшемуся чужими среди своих.

Реабилитация

Самым тяжёлым для поволжских немцев стал период с 1942 по 1946 год. За это время, по разным данным, умерло около 300 тысяч человек. Но и после войны этому народу пришлось долго доказывать свою непричастность к гитлеровской идеологии: это касалось и детей ссыльных, вынужденных терпеть унижения со стороны неосведомлённых граждан, уверенных в том, что их родители были пособниками фашистов.

На восстановление исторической справедливости понадобилось много времени не только на бытовом, но и на политическом уровне. Так, строгий режим принудительных поселений для поволжских немцев был отменен в 1955 году, а спустя почти 9 лет, специальным указом Президиума Верховного Совета СССР они были реабилитированы, хотя полностью все ограничения и запреты по выбору места жительства были сняты только в 1972 году.

В середине 1960-х активно поднимался вопрос о возрождении республики, но это намерение так и не получило подкрепления со стороны властей. К идее создания немецкой автономии (правда, на этот раз на территории Казахстана, в городе Ерментау) вернулись в конце 1970-х, но и её отклонили во избежание возникновения прецедентов на национальной почве.

Эмиграционные процессы

Перестройка открыла поволжским немцам, лишённым права возродить свою республику, возможность покинуть территорию безнадёжно разваливающегося СССР. В 1993 году из страны выехало 207 тысяч человек. Впрочем, этот народ в большинстве своём так и не сумел органично влиться в реальность современной Германии. Будучи этническими немцами по крови, они вобрали в себя множество культурных черт, присущих своей первой родине, что отчасти помешало им стать своими в стране предков.