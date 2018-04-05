После скандала в Бундестаге мэры Ямала будут отчитываться о международных мероприятиях

Главы населенных пунктов должны будут предоставлять данные о мероприятиях, посвященных международным и внешнеэкономическим связям. В частности, в отсчете требуется указать место и сроки проведения, список участников, итоги. Отсчеты необходимо будет предоставлять ежегодно до 15 января. Данный указ появился после международного скандала в Бундестаге . Тогда учащийся гимназии заявил, что солдаты Вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны якобы «не желали воевать», а их захоронения в современной России находятся в ужасном состоянии. Особое осуждение у общественнности вызвало то, что школьник назвал солдат воевавших против СССР, «невинно убиенными».