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После скандала в Бундестаге мэры Ямала будут отчитываться о международных мероприятиях
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После скандала в Бундестаге мэры Ямала будут отчитываться о международных мероприятиях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ГТРК "Ямал"
Главы населенных пунктов должны будут предоставлять данные о мероприятиях, посвященных международным и внешнеэкономическим связям. В частности, в отсчете требуется указать место и сроки проведения, список участников, итоги. Отсчеты необходимо будет предоставлять ежегодно до 15 января.
Данный указ появился после международного скандала в Бундестаге. Тогда учащийся гимназии заявил, что солдаты Вермахта во время Второй мировой и Великой Отечественной войны якобы «не желали воевать», а их захоронения в современной России находятся в ужасном состоянии. Особое осуждение у общественнности вызвало то, что школьник назвал солдат воевавших против СССР, «невинно убиенными».
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