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Бердымухамедов показал меткую стрельбу и поучаствовал в велокроссе
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Бердымухамедов показал меткую стрельбу и поучаствовал в велокроссе 

Мир24 48 минут назад
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с главами силовых ведомств посетил тир, где провел учебные стрельбы из различных видов стрелкового оружия. Об этом пишет в среду русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».
Как отмечается, это случилось в ходе выездного заседания Совета безопасности Туркменистана, который был посвящен итогам деятельности военных и правоохранительных ведомств за первый первые месяцы текущего года.
«Точное попадание в цель верховным главнокомандующим вооруженными силами стало очередным ярким подтверждением искусного владения боевым оружием», — сказано в сообщении.
По завершении стрельб, секретарь Совбеза, глава Минобороны Яйлым Бердиев от силовиков подарил главе государства в преддверии Всемирного дня здоровья (отмечается 7 апреля) спортивный велосипед. После этого Бердымухамедов и члены Совбеза совершили велокросс по предгорьям Копетдага на юге туркменской столицы.
Отметим, что Бердымухамедов в ходе выездных заседаний Совбеза нередко демонстрирует навыки искусного владения стрелковым оружием, о чем неоднокрастно писали местные СМИ.
Ранее сообщалось, что президент Туркменистана поставил задачи избранному парламенту республики. В качестве основных целей работы Меджлиса глава государства обозначил развитие малого и среднего бизнеса, а также снижение ресурсозависимости экономики.
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