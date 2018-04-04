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В Оренбурге 5 апреля временно отключат телевидение
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В Оренбурге 5 апреля временно отключат телевидение 

АиФ-Оренбург 51 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге 5 апреля областной радиотелевизионный передающий центр планирует провести технические работы на оборудовании цифрового эфирного телевидения.
Поэтому в областном центре и его окрестностях с 13.00 до 17.00 часов возможны перебои в работе телеканалов: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ 3», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз ТВ», а также «Радио Россия», «Вести ФМ» и «Маяк».
Информация размещена на официальном портале г. Оренбурга
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