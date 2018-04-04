Журналистка «Дождя» уволилась после скандала со Слуцким

Корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова уволилась после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого. По словам журналистки, несмотря на объявленный Госдуме бойкот ее продолжили посылать на задания в парламент. Так как Антонова была лишена аккредитации, она должна была ждать депутатов на улице.

Елизавета подчеркнула, что это не единственная причина увольнения.

Сам скандал и последовавший за ним отзыв аккредитации из Думы послужил неким катализатором кучи процессов (и увольнений в том числе). Особенно нелепым я считаю объявление бойкота политическому институту и несоблюдение этого бойкота на деле. «Назло бабушке отморожу уши». Я не собираюсь отмораживать уши (и руки) в ожидании, пока депутат выйдет из Думы на улицу, чтобы дать мне комментарий, написала она в Facebook.

По словам журналистки, возможно, редакция «Дождя» ей просто не подходит.

«На данном этапе я не понимаю, чем могу быть полезна каналу «Дождь» и как могу на нем развиваться. Вот и все. Спасибо тебе, «Дождь», ты замечательный и абсолютно уникальный. Ты сделал меня сильной», — добавила корреспондент.

Жириновский ответил, что нет, и пообещал побеседовать со Слуцким.

Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе. Может быть, этим он хочет заставить: приходите, берите интервью, предположил политик.

После выхода программы в эфир с «Дождем» связалась еще одна журналистка и также сообщила о том, что Слуцкий пытался ее поцеловать и потрогать за ягодицы.