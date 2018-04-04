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Журналистка «Дождя» уволилась после скандала со Слуцким
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Журналистка «Дождя» уволилась после скандала со Слуцким 

Ридус 51 минуту назад
Фото: Ридус
Корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова уволилась после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого. По словам журналистки, несмотря на объявленный Госдуме бойкот ее продолжили посылать на задания в парламент. Так как Антонова была лишена аккредитации, она должна была ждать депутатов на улице.
Елизавета подчеркнула, что это не единственная причина увольнения.
Сам скандал и последовавший за ним отзыв аккредитации из Думы послужил неким катализатором кучи процессов (и увольнений в том числе). Особенно нелепым я считаю объявление бойкота политическому институту и несоблюдение этого бойкота на деле. «Назло бабушке отморожу уши». Я не собираюсь отмораживать уши (и руки) в ожидании, пока депутат выйдет из Думы на улицу, чтобы дать мне комментарий, написала она в Facebook.
По словам журналистки, возможно, редакция «Дождя» ей просто не подходит.
«На данном этапе я не понимаю, чем могу быть полезна каналу «Дождь» и как могу на нем развиваться. Вот и все. Спасибо тебе, «Дождь», ты замечательный и абсолютно уникальный. Ты сделал меня сильной», — добавила корреспондент.
В середине февраля одна из журналисток парламентского пула обвинила главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Журналистка «Дождя» Елизавета Антонова в программе Hard Day’s Night рассказала об этом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и спросила, слышал ли тот что-нибудь о неприличном поведении Слуцкого.
Жириновский ответил, что нет, и пообещал побеседовать со Слуцким.
Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе. Может быть, этим он хочет заставить: приходите, берите интервью, предположил политик.
После выхода программы в эфир с «Дождем» связалась еще одна журналистка и также сообщила о том, что Слуцкий пытался ее поцеловать и потрогать за ягодицы.
Разразился громкий скандал. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого. После этого несколько СМИ объявили Госдуме бойкот. В ответ председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин лишил эти издания аккредитации.
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