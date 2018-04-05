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Обвинявшие Слуцкого в приставаниях журналистки начали увольняться
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Обвинявшие Слуцкого в приставаниях журналистки начали увольняться 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Ридус
Парламентские журналистки РБК и телеканала «Дождь» пишут заявления об уходе по собственному желанию из-за того, что «испытывают проблемы с получением информации» после того, как редакции этих изданий объявили бойкот Госдуме в связи с обвинениями в домогательствах в адрес депутата Леонида Слуцкого.
Так, Елизавета Антонова покинула телеканал «Дождь». «Нет, я увольняюсь не из-за Слуцкого!» — написала она в Facebook, рассказывая о причинах своего ухода.
Антонова подчеркнула, что считает нелепыми действия канала, который обвинил бойкот Госдуме и сам же не стал следовать этому бойкоту. «Назло бабушке отморожу уши». Я не собираюсь отмораживать уши (и руки) в ожидании, пока депутат выйдет из Думы на улицу, чтобы дать мне комментарий», — написала она, добавив, что не знает, чем на данном этапе может быть полезна телеканалу.
Напомним, с вопроса Антоновой лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и актуализировалась тема сексуальных домогательств в Госдуме. «Со мной этого не было, но я слышала об этом неоднократно, это происходит не первый год, по словам моих коллег. Об этом знает вся Госдума», — говорила она.
Публично в домогательствах Слуцкого обвинили корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, зам главреда RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Комиссия нижней палаты парламента по этике признала депутата невиновным, так как им не было представлено никаких доказательств своих слов, в том числе не передавалась и диктофонная запись, о которой много говорили журналистки. Кроме того, журналистки не обращались в правоохранительные органы.
По информации Daily Storm, издание РБК, которое объявило Госдуме бойкот из-за темы сексуальных домогательств, продолжило требовать от своих журналистов «качественных инсайдов из Госдумы», но двери нижней палаты парламента оказались для них закрыты из-за отзыва аккредитации. В итоге, сообщает Daily Storm, два парламентских журналиста РБК уже написали заявление об увольнении: это Мария Макутина, публикующаяся в RT, и Вера Холмогорова, планирующая перейти на работу на парламентское телевидение Госдумы.
Издание отмечает также, что первой журналисткой, которой пришлось уйти из-за своего материала о Слуцком, является корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» Ирина Нагорных, проработавшая в редакции более 20 лет. Она написала колонку «За тех, кто сверху», в которой высказалась о взаимоотношениях СМИ и депутатов. Коллеги сочли этот материал «угодническим», выдвинули ей ультиматум, и в результате Нагорных покинула редакцию, сообщает Daily Storm.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о бойкоте ряда СМИ, объявленном Госдуме и лично Слуцкому.
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