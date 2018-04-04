Ещё
В Черкесске в Год благоустройства заложат новую аллею из хвойных и лиственных деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Черкесске в Год благоустройства заложат новую аллею из хвойных и лиственных деревьев 

ТАСС 51 минуту назад
ЧЕРКЕССК, 4 апреля. /ТАСС/. Более 100 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев будет высажено в Покровском парке Черкесска в рамках Года благоустройства городских и сельских территорий, которым в Карачаево-Черкесии объявлен 2018 год, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе мэрии города.
"Посадка деревьев состоится 6 апреля. Акция инициирована депутатами гордумы Черкесска. Ожидается участие представителей общественных организаций, мэрии республиканского центра, депутатов, волонтеров и горожан", — сказали в пресс-службе.
Новая аллея, где посадят саженцы липы, дуба, березы и хвойных пород деревьев, будет заложена в Покровском парке рядом с храмом Покрова Пресвятой Богородицы.
В 2018 году в Черкесске по итогам голосования по проектам благоустройства, которые будут реализованы в рамках программы формирования комфортной городской среды, построят современный спортивный городок. Зона для активного отдыха и занятий спортом будет обустроена в западной части города в районе гимназии № 18. Здесь, в частности, будет предусмотрено поле для регби, волейбольная площадка, площадки для мини-футбола и стритбола, а также установят уличные тренажеры, оборудуют беговые дорожки, площадку для сдачи нормативов ГТО.
ТАСС: последние новости
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма Темами Петербурга на ПМЭФ-2018 станут экономика будущего и роль креативных пространств Почему Япония не пошла на высылку российских дипломатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда211
Япония заявила протест России150
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»80
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек101
Бориса Джонсона поймали на лжи о России247
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение