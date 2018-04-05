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«Активные граждане» выберут виды бесплатных тренировок на открытом воздухе
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«Активные граждане» выберут виды бесплатных тренировок на открытом воздухе 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Участники «Активного гражданина» определят виды бесплатных тренировок на открытом воздухе, которые пройдут летом 2018 г. во всех округах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«Какие спортивные занятия нужно проводить в том или ином округе летом? В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору бесплатных тренировок для горожан. Участники проекта выберут, чем они хотят заниматься под руководством профессиональных инструкторов. Это могут быть фитнес-зарядки (различные виды упражнений, не требующие специальной подготовки и тренажеров) или мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования). Площадки для спортивных мероприятий появятся во всех округах столицы. Их адреса будут подобраны по итогам голосования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 г. в аналогичном голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 200 тыс. человек.
«Жители столицы выбирали занятия физкультурой, которые они хотели бы посещать в летнее время. Тогда почти 60% «активных граждан» выбрали занятия по фитнесу на открытом воздухе. На 14 различных площадках прошло более 100 спортивных мероприятий: утренние фитнес-зарядки и различные мастер-классы. Посетить их мог любой желающий», — уточняется в сообщении.
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