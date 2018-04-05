«Активные граждане» выберут виды бесплатных тренировок на открытом воздухе

Участники «Активного гражданина» определят виды бесплатных тренировок на открытом воздухе, которые пройдут летом 2018 г. во всех округах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Какие спортивные занятия нужно проводить в том или ином округе летом? В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору бесплатных тренировок для горожан. Участники проекта выберут, чем они хотят заниматься под руководством профессиональных инструкторов. Это могут быть фитнес-зарядки (различные виды упражнений, не требующие специальной подготовки и тренажеров) или мастер-классы по воркауту (тренировки с использованием специального оборудования). Площадки для спортивных мероприятий появятся во всех округах столицы. Их адреса будут подобраны по итогам голосования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 г. в аналогичном голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 200 тыс. человек.

«Жители столицы выбирали занятия физкультурой, которые они хотели бы посещать в летнее время. Тогда почти 60% «активных граждан» выбрали занятия по фитнесу на открытом воздухе. На 14 различных площадках прошло более 100 спортивных мероприятий: утренние фитнес-зарядки и различные мастер-классы. Посетить их мог любой желающий», — уточняется в сообщении.