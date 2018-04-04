Тепловой удар. Почему липчанам приходят большие счета за отопление?

Батареи разорят!

Одни, получив квитанции, хватаются за сердце, другие бегут разбираться в свою управляющую компанию. Но, как правило, слышат один ответ — сколько счётчик насчитал, столько вам и начислили.

«Как же так? У нас в квартире почти все батареи перекрыты. Да, февраль был холоднее, но не настолько же. Откуда такие астрономические суммы? — недоумевает пенсионерка Анна Иваненкова, проживающая в доме № 11 по бульвару Есенина. — У меня пенсия 8620 рублей. А тут за отопление пришло почти пять тысяч. На что жить?

Этим же вопросом сегодня задаётся и молодая мама Ольга Голованова из дома № 31 по ул. Катукова. Счёт за тепло — 5200 рублей, вся платёжка — больше 10 тысяч. Женщина не понимает, как при зарплате в 16 000 рублей ей и самой прожить, и двоих детей прокормить.

Такое явление, как завышение сумм в счетах за отопление, носит массовый характер, считает старший по дому №7/2 по ул. Липовская Николай Горевалов. По его подсчётам, липчане переплачивают каждый месяц по 800-1200 руб.

«Когда энергетиков «отлучили» от сборов непомерных плат за ОДН по горячей воде, они все излишки, которые образуются, заложили в суммы за отопление, — уверен Николай Тарасович. — Не исключаю также и постороннее вмешательство в достоверность показаний общедомовых приборов учёта (ОДПУ). Простые жильцы не могут это проверить, а коммунальщики этим пользуются.

Жертвы «перетопа»

Постоянно сталкивается с жалобами людей на высокие платежи и общественник, начальник отдела по энергосбережению ЛГТУ Максим Пустовалов . Но у него на этот счёт своё объяснение.

«Производителям тепловой энергии оказалось невыгодно перегревать теплоноситель (воду — Ред.) выше 100 Со, в результате чего были фактически выведены из проектного режима работы все элеваторные узлы, ведь дома стали катастрофически недогреваться при температурах воздуха ниже -10 оС, а уже при температурах выше -4 оС эти же дома стали перегреваться, — поясняет он. — Это привело к разрегулировке внутриквартальных теплосетей микрорайонов. И теперь потребители, чьи дома не оборудованы автоматизированными тепловыми пунктами, вынуждены оплачивать избыточно подаваемую им тепловую энергию».

Чаще всего «перетопы» возникают именно весной, когда температура за окном выше -4оС. И это сразу отражается в платёжках. Иногда переплата может быть в два раза!

Однако своей вины в происходящем энергетики не видят. Они уверяют, что поставляют теплоноситель согласно утверждённым температурным графикам, а регулировкой внутридомовых коммуникаций должна заниматься УК, она же должна следить за состоянием теплового пункта и ОДПУ.

«По всем фактам зафиксированного перегрева в адрес управляющих компаний направляются письменные обращения с требованиями привести внутридомовые системы в соответствие нормативно-технической документации, — сказал пресс-секретарь Филиала ПАО «Квадра» -«Липецкая генерация» Сергей Панарин. — Но до настоящего момента каких-либо существенных мер по исправлению ситуации со стороны УК не предпринято».

От редакции. Поскольку проблема приобрела уже общегородской масштаб, мы считаем, её не решить без вмешательства надзорных органов, и просим провести проверку жилищную инспекцию.