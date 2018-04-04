В Петербург завезли 50 тонн арахиса с вредителем и отходами его жизнедеятельности

Пораженное зерно с признаками отходов жизнедеятельности вредителя обнаружил сотрудник регионального управления Россельхознадзора при досмотре партии лущеного арахиса в морском порту Санкт-Петербурга

Образцы прибывшего из Индии груза были отправлены на экспертизу Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию, где эксперт подтвердил наличие живых личинок зерновки.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, по заявлению собственника продукции 50 тонн арахиса направлены на обеззараживание.