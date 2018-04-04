Тоннель с индийской плиткой на площади Минина снова начали ремонтировать

Всю прошлую осень подземный переход на площади Минина и Пожарского преображался. На ремонт потратили 4,83 млн рублей. Средства на реконструкцию выделялись из бюджета. В отделке использовали строгие облицовочные плиты из Индии.

Но нижегородцы очень быстро привели переход в неприглядный вид и сейчас его снова ремонтируют.

Редакция направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой уточнить объем и стоимость работ.

Ранее мы рассказывали про эпопею с ремонтом перехода около завода НИТЕЛ и почему на площади Лядова так много граффити.