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Тоннель с индийской плиткой на площади Минина снова начали ремонтировать
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Тоннель с индийской плиткой на площади Минина снова начали ремонтировать 

nn.ru 56 минут назад
Фото: nn.ru
Всю прошлую осень подземный переход на площади Минина и Пожарского преображался. На ремонт потратили 4,83 млн рублей. Средства на реконструкцию выделялись из бюджета. В отделке использовали строгие облицовочные плиты из Индии.
Но нижегородцы очень быстро привели переход в неприглядный вид и сейчас его снова ремонтируют.
Редакция направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой уточнить объем и стоимость работ.
Ранее мы рассказывали про эпопею с ремонтом перехода около завода НИТЕЛ и почему на площади Лядова так много граффити.
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