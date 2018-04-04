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«Мусорный король» Фамиев показал свое хозяйство
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«Мусорный король» Фамиев показал свое хозяйство 

Уралинформбюро 55 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Рекультивация старого Широкореченского полигона ТБО начнется в 2019 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор ЕМУП «Спецавтобаза», экс-депутат областного Заксобрания Нафик Фамиев, снабдив пост свежими фотографиями комплекса.
По словам директора, проект рекультивации уже готов. На месте полигона планируется сделать экопарк с функциями газодобычи и электрогенерации. Параллельно идет работа над проектом еще одной линии мусороперерабатывающего комплекса «Широкореченский» по сортировке твердых бытовых отходов.
Так происходит сортировка ТБО на Широкореченском комплексе. Фото: facebook.com/nafikfamiev
Мощность линии составит 200 тысяч тонн в год. А на свободных территориях, оставшихся после рекультивации полигона, появится комплекс предприятий по переработке вторсырья. Финансирование проекта распределено между федеральным, областным и муниципальным бюджетами по схеме 50/45/5. Средства на его реализацию заложены в 2019 году.
Нафик Фамиев возглавил «Спецавтобазу» в январе 2018 года. Ранее МУП выиграл областной конкурс по выбору оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточном округе, куда входят 35 муниципалитетов. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», договор с предприятием заключен на 12-летний срок.
Стоит заметить, что в марте Свердловское УФАС отменило итоги двух из трех конкурсов по выбору «мусорных» операторов в Свердловской области, в которых победили ООО «Тагилспецтранс» и ООО «ТБО „Экосервис“. Оспорить победу „Спецавтобазы“ у антимонопольщиков не получилось.
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