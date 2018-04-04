Более четырех млрд рублей потратят на строительство автовокзала «Южный» в Санкт‐Петербурге

Возле станции метро «Купчино» в Санкт‐Петербурге планируют построить автовокзал, который обойдется в 4,1 миллиарда рублей. Проект окупит себя только через 11 лет, сообщил сайт «Невские новости».

Автовокзал «Южный» начнет обслуживать Новгородское, Псковское, Приволжское, южное направления. Будут организованы маршруты в Восточную, Центральную Европу и Прибалтику.

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