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Более четырех млрд рублей потратят на строительство автовокзала «Южный» в Санкт‐Петербурге
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Более четырех млрд рублей потратят на строительство автовокзала «Южный» в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 54 минуты назад
Возле станции метро «Купчино» в Санкт‐Петербурге планируют построить автовокзал, который обойдется в 4,1 миллиарда рублей. Проект окупит себя только через 11 лет, сообщил сайт «Невские новости».
Автовокзал «Южный» начнет обслуживать Новгородское, Псковское, Приволжское, южное направления. Будут организованы маршруты в Восточную, Центральную Европу и Прибалтику.
Транспортный объект возьмет на себя нагрузку по обслуживанию пригородных направлений в Тосно, Коммунар,
Ям-Ижору, Саблино, Никольское, Лодейное Поле, Тихвин, Гатчину, Лукаши, Федоровское, Поповку, Ульяновку и Бокситогорск. Автовокзал сможет ежедневно принимать до 12,4 тысячи человек.
В Королеве завершены работы по строительству
физкультурно-оздоровительного
комплекса на территории ЖК «Валентиновка парк». В новом спортивном комплексе есть зона аквапарка с четырьмя бассейнами и купелью на втором этаже.
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