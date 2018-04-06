Сезон фонтанов в Петергофе откроется 28 апреля

А 19 мая в Петергофе пройдет традиционный весенний праздник фонтанов, в рамках которого планируется выступление оркестра и фейерверк.

В фонтанную систему Петергофа входит около 150 фонтанов, в том числе знаменитый Большой каскад, фонтаны-шутихи, Самсон, Тритон, фонтаны Квадратных прудов и другие.