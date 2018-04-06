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Сезон фонтанов в Петергофе откроется 28 апреля
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Сезон фонтанов в Петергофе откроется 28 апреля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Дворцово-парковый комплекс Петергоф, расположенный недалеко от Санкт-Петербурга, откроет сезон фонтанов в последнюю субботу апреля, 28 числа, сообщают в пресс-службе комплекса.
А 19 мая в Петергофе пройдет традиционный весенний праздник фонтанов, в рамках которого планируется выступление оркестра и фейерверк.
В фонтанную систему Петергофа входит около 150 фонтанов, в том числе знаменитый Большой каскад, фонтаны-шутихи, Самсон, Тритон, фонтаны Квадратных прудов и другие.
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