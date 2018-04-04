В тринадцати городах Нижегородской обл стартует акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи… 

Организатор акции — нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «НОНЦ» при поддержке Всероссийского фонда Благотворительный фонд AdVita и «Национального медицинского исследовательского центра гематологии» Минздрава России. Акция будет проходить с 8 до 19 часов в кабинетах диагностической лаборатории «Гемохелп» (партнёр акции, на благотворительной основе предоставляющий свои помещения, медицинский персонал и оборудование для взятия крови) по следующим адресам: Нижний Новгород:
ул. Большая Покровская, 93 ул. Ванеева, 229 пр. Гагарина, 180 ул. Академика Сахарова, 109 ул. Верхне-Печёрская, 5 пр. Ленина, 55 ул. Веденяпина, 12 ул. Краснодонцев, 7 б-р Южный, 16 ул. Карла Маркса, 15 ул. Березовская, 1 ул. Культуры, 3 Нижегородская область:
Арзамас, пр. Ленина, 190 Балахна, ул. Дзержинского, 64 Богородск, ул. Ленина, 101 Бор, ул. Ленина, 131 Выкса, ул. Красные Зори, 22 Дзержинск, пр. Ленина, 43 Дзержинск, пр. Циолковского, 92 Заволжье, ул. Пономарева, 7 Кстово, пл. Мира, 8 Кстово, ул. Театральная, 14 Кулебаки, ул. Бутова, 89 Лысково, ул. Мичурина, 67/1 Навашино, ул. Трудовая, 4 Павлово, ул. Куйбышева, 19 Саров, пр. Ленина, 15 Владимирская область:
Муром, ул. Московская, 112 Подробности по акции в группе: https://vk.com/donorkm52