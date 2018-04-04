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В тринадцати городах Нижегородской обл стартует акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи…
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В тринадцати городах Нижегородской обл стартует акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи… 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Организатор акции — нижегородский фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «НОНЦ» при поддержке Всероссийского фонда Благотворительный фонд AdVita и «Национального медицинского исследовательского центра гематологии» Минздрава России. Акция будет проходить с 8 до 19 часов в кабинетах диагностической лаборатории «Гемохелп» (партнёр акции, на благотворительной основе предоставляющий свои помещения, медицинский персонал и оборудование для взятия крови) по следующим адресам: Нижний Новгород:
ул. Большая Покровская, 93  ул. Ванеева, 229  пр. Гагарина, 180  ул. Академика Сахарова, 109  ул. Верхне-Печёрская, 5  пр. Ленина, 55  ул. Веденяпина, 12  ул. Краснодонцев, 7  б-р Южный, 16  ул. Карла Маркса, 15  ул. Березовская, 1  ул. Культуры, 3 Нижегородская область:
Арзамас, пр. Ленина, 190  Балахна, ул. Дзержинского, 64  Богородск, ул. Ленина, 101  Бор, ул. Ленина, 131  Выкса, ул. Красные Зори, 22  Дзержинск, пр. Ленина, 43  Дзержинск, пр. Циолковского, 92  Заволжье, ул. Пономарева, 7  Кстово, пл. Мира, 8  Кстово, ул. Театральная, 14  Кулебаки, ул. Бутова, 89  Лысково, ул. Мичурина, 67/1  Навашино, ул. Трудовая, 4  Павлово, ул. Куйбышева, 19  Саров, пр. Ленина, 15 Владимирская область:
Муром, ул. Московская, 112 Подробности по акции в группе: https://vk.com/donorkm52
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