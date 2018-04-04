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Зачекиниться и поехать к морю: молодым участникам самарских субботников пообещали призы
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Зачекиниться и поехать к морю: молодым участникам самарских субботников пообещали призы 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре наградят молодых людей, которые придут на городской субботник. Власти будут отслеживать достижения участников в приложении «Точка роста». Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
«Точка Роста» — мобильное приложение, созданное для студентов. Это своеобразный навигатор событий, для учащихся вузов и сузов на территории Самарской области.
— Самарский дом молодежи (СДМ) сформировал 12 адресов, на которых будет проводиться уборка. Сотрудники СДМ приглашают молодых людей принять участие в мероприятии. Студенты смогут зачекиниться в приложении и получить интересные призы. Наиболее активных участников наградят путевками, — рассказал Виктор Ненашев.
— Мы сформируем группу из лучших студентов и отправим их в Крым или Сочи, — уточнили в самарском доме молодежи.
Всего в Самаре пройдет три городских субботника. Первый — «Гагаринский», состоится 14 апреля. Второй и третий назначили на 21 и 28 апреля. Во всех районах областной столицы организуют специализированные пункты выдачи инвентаря, необходимого для уборки территории.
Коммунальные службы планируют вывезти около 100000 кубометров мусора с городских улиц. Также они будут мыть город с шампунем, когда с дорог уберут залежи мусора.
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