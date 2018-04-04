Традиционный обзор промокампаний за март

Правила счастья, грузовички с кухнями, сразу несколько футбольных и околофутбольных акций и многое другое в нашей мартовской подборке промокампаний.

Huggies и Seven объявили о старте специального проекта — гендерные праздники

Почти всех детей путают с противоположным полом. Почему? Huggies знает главное отличие мальчиков и девочек и готов рассказать о нем родителям. Специально к главным гендерным праздникам страны Huggies запускает масштабную многоканальную программу «Покупай и играй вместе с Huggies».

С 15 февраля по 17 мая можно совершить покупку подгузников Huggies, зарегистрировать чек на сайте и принять участие в увлекательной викторине «Мальчик или девочка?» — угадай, кто перед тобой на фотографии и получи в копилку денежные призы.

Увидеть на страничке можно и фото своего собственного ребенка. Для этого нужно выступить в качестве автора вопроса и загрузить фотографию своего чада. Чем сложнее покажется участникам задание, тем больше шанс получить главный приз — месячный запас подгузников и трусиков Huggies.

Jacobs вдохновляет мечтателей в кампании «Мечтай с открытыми глазами»

В этот раз кофейный бренд освоил один из самых горячо обсуждаемых трендов — персонализацию.

В кампании Jacobs каждый желающий может получить мотивирующую кружку с собственным дизайном: нужно опубликовать на сайте своё сокровенное желание, например: «Поехать на музыкальный фестиваль», — поделиться им в соцсетях и рассчитывать на удачу. Акция продлится до 15 апреля 2018 года.

Сотрудники KUPIVIP.RU разделись в поддержку распродажи

19 марта магазин модных распродаж KUPIVIP.RU на несколько дней превратился в центр самой большой распродажи сезона, где одежду премиальных и демократичных брендов можно было купить с максимальной скидкой.

Эту знаковую распродажу поддержала прекрасная половина коллектива KUPIVIP.RU, снявшись в фотосессии для анонсирующей рекламной кампании и элементов дизайна сайта, ведь именно сотрудницы, отвечающие за ценообразование, сняли наценку со 100 000 товаров. Девушки решили раздеться, чтобы привлечь внимание к провокационной акции и показать, что в течение этих нескольких дней можно полностью обновить зимний гардероб и подобрать потрясающие тотал-луки к весне.

России стартовала глобальная промокампания бренда OREO «Большие OREO-поиски»

Кампания, основанная на уникальном игровом опыте, является новейшей разработкой креативной платформы Wonderfilled. Интерактивная мобильная игра «Большие OREO-поиски» в первой половине 2018 года охватит более 30 стран, объединив фанатов бренда по всему миру. Пользователи смогут играть в новую игру где угодно, преобразуя мир вокруг в виртуальную охоту за печеньем OREO.

Для того, чтобы начать свое путешествие, нужно скачать приложение «Большие OREO-поиски» на свое мобильное устройство Android или iOS. Затем при помощи камеры участники могут начать поиски виртуального печенья, сканируя разные объекты в реальности.

Во время игры мобильное приложение будет давать подсказки, которые помогут найти печенья OREO. После сканирования объекта система распознавания превратит их в виртуальное золотое, серебряное или шоколадное печенье OREO. За «добычу» печенья разного цвета участникам будет присуждаться различное количество баллов.

В ходе игры игроки получат шанс выиграть разные призы: цифровые стикеры, обои для рабочего стола, сертификаты для приобретения приложений, фильмов, музыки или игр в Google Play.

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Видеопортал Mammy. tv запустил флешмоб #мойглавныйвыбор

Накануне выборов Президента Российской Федерации видеопортал Mammy. tv узнал у российских женщин, почему необходимо голосовать на выборах и какой выбор в их жизни был самым главным.

Первые видеоролики флешмоба #мойглавныйвыбор появились в Интернете 16 марта, за два дня до президентских выборов. В акции уже приняли участие женщины из самых разных регионов России. Посмотреть видео можно в любых соцсетях по хэштегам #мойглавныйвыбор и #выборженщины, а также на странице акции.

Каждая девушка могла также рассказать всем, какой выбор был главным в ее жизни! Для этого необходимо было поделиться в соцсетях своей историей под тегами #мойглавныйвыбор и #выборженщины.

Coca-Cola исполняет мечты: юные футболисты-любители примут участие в матчах ЧМ-2018

За 100 дней до главного футбольного турнира планеты Coca-Cola начала отбор юных футболистов-любителей на роль подающих мячи на матчах мундиаля. Coca-Cola даст юным спортсменам возможность поучаствовать в Детско-юношеской программе FIFA и оказаться буквально на расстоянии вытянутой руки от звезд мирового футбола.

Благодаря партнерству компании Coca-Cola с FIFA, игроки всероссийских юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч» — 776 мальчиков и девочек из разных уголков России — получат шанс принять участие в матчах главного футбольного турнира планеты. Возможность подавать мячи на матче открытия получит команда «Кожаного мяча» из любого региона России. Для остальных 63 матчей будут отобраны игроки из команд, базирующихся в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

В конкурсе смогут принять участие команды, находящиеся в возрастной группе от 13 до 16 лет и зарегистрировавшиеся на участие в соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola» в 2018 году.

Юным футболистам необходимо сделать репост записи о начале отбора в официальной группе соревнований «Кожаный мяч» во ВКонтакте, сопроводив его коротким рассказом о том, что для их команды значит футбол. Каждый игрок может подать заявку на свою команду.

Экспертное жюри, в состав которого войдут представители Coca-Cola и АНО «Кожаный мяч», выберут 10 наиболее вдохновляющих публикаций. Далее команда счастливчиков, которым выпадет честь подавать мячи в первом матче мундиаля, определится с помощью генератора случайных чисел. Победители будут объявлены 9 апреля.

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«Агуша» запустила уникальный всероссийский флешмоб — #правиласчастья

У каждого малыша есть свои маленькие любимые дела, которые день за днем приносят ему радость. В этом году «Агуша» предлагает поделиться «правилами счастья» детей со всей страной.

Благодаря флешбому #правиласчастья малыши получат возможность стать героями праздничной съемки роликов «Агуши», приуроченных ко Дню защиты детей. В этот день на центральных телеканалах будут рассказаны трогательные и удивительные #правиласчастья малышей со всей страны.

Флешмоб продлится до 15 апреля, и принять в нем участие может каждая мама.

Для участия необходимо:

Разместить в своем аккаунте в социальных сетях фото/видео/бумеранг с историей о том, что делает ее малыша счастливым

Добавить хештеги #правиласчастья и #агуша

Каждую неделю организаторами флешмоба будут выбраны самые трогательные и эмоциональные истории о «Правилах счастья» малышей. Они могут быть совсем короткими и простыми, главное — искренние эмоции!

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А для тех, кто хочет получить вдохновение и новые идеи для веселого развивающего досуга вместе с малышом, «Агуша» организует целую серию «Счастливых завтраков» с интересными экспертами, блогерами и звездными мамами.

Подробнее о кампании можно узнать на странице проекта.

Футбольный День донора LG и «Эльдорадо» при участии Станислава Черчесова

В преддверии важных спортивных событий в России, LG Electronics (LG) провела 89-й в истории донорского проекта компании и 29-й совместный с партнером «Эльдорадо» футбольный День донора, посвященный сразу к двум важным и добрым датам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта.

Мероприятие прошло в Москве , в главном офисе компании «Эльдорадо» , при поддержке Центра крови ФМБА России. Почетным гостем стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а непосредственными участниками акции — мужская и женская команды доноров под руководством Андрея Ещенко и Ксении Коваленко. Футболисты подбадривали команды доноров, соревнуясь между собой в игре c мячом.

В дне донора приняли участие более 50 сотрудников офисов и магазинов «Эльдорадо» и московского офиса и завода LG. Послы добрых дел LG Станислав Черчесов, Андрей Ещенко и Ксения Коваленко подписали символ донорской эстафеты — красное сердце, а также мяч добрых дел — символ донорского марафона #LGКомандаДобра.

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Новая примета на 8 марта: четный цветок — к счастью

Русское поверье гласит, что человеку стоит дарить лишь нечётное количество цветов — в противном случае, с ним может приключиться беда. Сеть цветочных магазинов «Просто цветы» придумала, как несчастливая примета может принести счастье.

8 марта букетам радуются все женщины, кроме тех, кому не от кого их получить. «Просто цветы» запускают акцию «Одинокая роза» — чтобы ни одна девушка не осталась без внимания в самый цветочный праздник. Со 2 по 6 марта на промо-сайте магазина можно было заказать букеты с четным количеством роз. Каждый мужчина, выбирая букет своей любимой, мог распорядиться своей лишней розой так, чтобы в этот праздник одиноким не остался никто.

В течение 8 марта собранные «одинокие розы» рассылались девушкам, чей статус в социальной сети «Вконтакте» сообщал о том, что они находятся «в активном поиске».

NETBYNET запускает тариф для футбольных болельщиков

Компания NETBYNET (бренд WIFIRE) запускает специальную тарифную линейку «Чемпион».

По условиям предложения, новые и действующие абоненты WIFIRE могут подключить домашний интернет или пакет из двух услуг (интернет и цифровое телевидение), выбрав тарифный план с названием страны, за которую болеют.

Для участия в акции, необходимо выбрать тарифный план не позднее 13 июня 2018 года. Абонент автоматически становится участником конкурса и может выиграть полгода бесплатного интернета. Кроме «ставки» на страну-победительницу, абоненты пакетных услуг могут получить годовой ТВ пакет Wifire TV 70+, для этого им нужно угадать счет в финале игры, указав свой прогноз в личном кабинете.

На тарифах стран, занявших 1 место по итогам Чемпионата по футболу, тариф домашнего интернета становится бесплатным на 6 месяцев. Подключиться к тарифу и спрогнозировать счет можно до 13 июня. Результаты будут опубликованы на сайте с 16 июля по 1 августа.

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«Леруа Мерлен» запустила в России грузовички с кухнями

Крупнейшая в России сеть гипермаркетов товаров для ремонта и обустройства дома провела оригинальную акцию для демонстрации проектов готовых кухонь.

На платформе грузовых автомобилей были закреплены прозрачные боксы с настоящими кухнями в настоящих интерьерах, разработанных в 4-х различных стилях. На стене бокса была надпись «Не рассмотрели? Приезжайте в „Леруа Мерлен“, приглашающая всех жителей города в магазины сети.

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Грузовички курсировали по Москве, а один из таких грузовиков с готовым решением для кухни даже отправился в путь до Тюмени и поучаствовал в открытии очередного гипермаркета „Леруа Мерлен“ в этом городе.

Акция стала частью нестандартной мультиканальной рекламной кампании DIY-ритейлера в поддержку направлений „Кухни“ и „Декор“.